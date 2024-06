Paris Hiltonová láká v podprsence na nový singl, vrací se jako zpěvačka

V rozhovoru pro Pride.com Paris Hiltonová uvedla, že nové album bude „vyloženě pro všechny gaye“. Na desce spolupracovala se současným partnerem zpěvačky Seleny Gomezové, úspěšným hudebním producentem Bennym Blancem.

Písničky na album jí napsaly mimo jiné i zpěvačky a textařky Miley Cyrusová a Meghan Trainorová. O chystané desce promluvila milionářka poprvé v říjnu 2023 v pořadu The Tonight Show moderátora Jimmyho Fallona.

A kde se vůbec ve slavné dědičce vzalo přesvědčení, že by se měla živit hudbou? „Vždy jsem věděla, že mám hlas a umím zpívat. Zjistila jsem, že nejtěžší je zpívat před lidmi. Ale zamilovala jsem se do toho,“ řekla v roce 2006.

Tehdy vydala svůj první singl s názvem Stars Are Blind. Ten získal po světě překvapivě poměrně kladné ohlasy. V americké hitparádě Billboard Pop 100 chart se skladba umístila na 16. místě, v Británii se v létě videoklip k písni stal nejžádanějším na hudební stanici MTV.

I v současnosti se někdejší profesionální pařmenka (a dnes už také dvojnásobná matka) s radostí věnuje vystupování v nočních klubech, prezentuje se jako DJka a pouští roztančeným návštěvníkům večírků hudbu ze svého laptopu.

Paris to kdysi zkoušela i v Hollywoodu, za své výkony však v roce 2009 získala dvě ceny Zlatá malina, což je tradiční anticena pro nejhorší filmová díla a herecké výkony roku. Vítězové Zlatých malin, kteří si pro anticenu zpravidla nechodí, jsou oznámeni v předvečer oscarového ceremoniálu. Hiltonová si ocenění vysloužila za snímky Kráska a Ošklivka (Nejhorší herečka v hlavní roli a Repo: Genetická opera! (Nejhorší herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu).

Paris Whitney Hiltonová se narodila 17. února 1981 v New Yorku jako nejstarší ze čtyř dětí Richarda Hiltona, vnuka zakladatele hotelového království Conrada Hiltona. Když roku 1979 zemřel, ze svého jmění svým dětem neodkázal nic. Jeden z jeho synů, Barron Hilton, však o devět let později dědictví pro sebe a své sourozence vysoudil.

Hiltonová vystudovala střední výběrovou soukromou školu Dwight School v New Yorku, poté se vrhla na dráhu modelky. Později se snažila stát hvězdou stříbrného plátna, což nevyšlo a natočila spolu s Nicole Richie lehce bizarní reality show Zlatý holky (2003), kde obě místo návštěv kosmetického salonů kydaly hnůj na venkově. Proslavila se i tím, že na veřejnost uniklo její domácí porno video, které natočila s bývalým přítelem Rickem Salomonem.

Úspěšná podnikatelka navrhla také několik vlastních kolekci šperků, uvedla na trh celou řadu parfémů a má i vlastní značku oblečení. Objevila se v řadě reklam a vydala knihu Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose, která přinesla fotografie a postřehy ze života „ubohé bohaté dívky“. Bez ohledu na jakékoliv kvality se okamžitě zařadila mezi bestsellery.

V roce 2005 byla Hiltonová v Playboyi označena jako Sex Star of the Year, a dočkala se i své nepříliš lichotivé karikatury v kultovním seriálu South Park.

VIDEO: První singl Hiltonové s názvem Stars Are Blind z roku 2006: