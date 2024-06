Jsem na Neymara pyšná, říká Rafaella, sestra brazilské fotbalové hvězdy

Neymar a jeho sestra Rafaella se narodili v Sao Paulu Nadine Goncalvesové. Neymar da Silva Santos Júnior platil odmalička za mimořádný talent brazilského fotbalu. Proslavil se už jen tím, jak se o něj coby talentovaného teenagera předháněly velkokluby. Začínal v Santosu, kde hrál od dětských let a stal se jeho největší hvězdou od dob Pelého.

Neymar da Silva Santos Júnior a jeho sestra Rafaella Santosová (2024)

V létě 2013 jej za 57 milionů eur získala Barcelona, z té po čtyřech letech odešel za rekordních 222 milionů do Paris St. Germain. Bohatý francouzský klub měl dotáhnout na absolutní vrchol evropského fotbalu, ale nestalo se.

V Lize mistrů byl nanejvýš poraženým finalistou (pouze jednou), za šest let vynechal kvůli častým zraněním téměř dvě kompletní sezony. V létě 2023 odešel za 100 milionů eur do Saúdské Arábie.

Neymar a jeho o čtyři roky mladší sestra Rafaella mají mezi sebou, jak oba říkají, velmi silné pouto a vzájemně se otevřeně podporují, modelka jezdí svému bratrovi často fandit na zápasy po celém světě.

Poté, co Neymar v roce 2015 vstřelil gól na poslední chvíli, aby zajistil pro svůj tehdejší klub Barcelona FC titul Ligy mistrů UEFA, napsala na Instagram příspěvek, kde bratra pochválila.

„Jsem na tebe tak pyšná! Nejen za to, co jsi dokázal ve fotbalu, ale i za to, jakým člověkem ses stal. Moc tě obdivuji a gratuluji, lásko,“ napsala modelka a influencerka, která sdílí na sociálních sítích se sledujícími své oblíbené módní kousky a ukazuje fotky z cest.

Neymar si tehdy poté nechal na pravý biceps vytetovat Rafaellin obličej, sestra mu gesto oplatila a jen o několik dní později se chlubila tetováním zobrazujícím oči jejího bratra, které si nechala vytetovat na levou vnitřní paži.

„Přála bych si, abych mohla odstranit všechny překážky, které ti stojí v cestě, ale zároveň vím, že to by nepomohlo tomu, aby ses stal tou nejlepší verzí sebe samotného,“ napsala mu po jednom z neúspěšných zápasů, který dohnal slavného fotbalistu až k slzám.

Fotbaloví fanoušci si všimli, že když se každoročně blíží narozeniny Rafaelly Santosové, její bratr Neymar se v té době na hřišti vždy zraní a nemůže pak odehrát zápas. Z klubových povinností se omlouval například kvůli poraněnému stehnu, nebo nemohl hrát kvůli tomu, že dostal kartu.

Místo nástupu na hřiště pak zamíří do klubu a spolu se sestrou si užívá bouřlivé narozeninové večírky. To samé se stávalo opakovaně i v případě jeho narozenin – často nemohl vystoupit kvůli náhlému zranění.

Rafaella Santosová randila před pár lety s bývalým útočníkem Interu Milán Gabrielem „Gabigolem“ Barbosou, v roce 2018 se oba rozhodli jít svou cestou.

Nyní se spekuluje o tom, že možná znovu našla lásku, tentokrát s uruguayským fotbalovým obráncem. Zvěsti o možném románku mezi Rafaellou a Joaquinem Piquerezem se začaly šířit poté, co se sportovec účastnil opulentní březnové oslavy Rafaelliných 28. narozenin.

VIDEO: Rafaella Santosová – sestra slavného fotbalisty Neymara: