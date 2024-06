Pártlová bude mít statek a na Bali dům. Po čtyřicítce se mi daří, říká

„Po čtyřicítce se mi začalo dařit,“ říká Pártlová navzdory tomu, že současně došlo k rozpadu komediálního uskupení 3v1, které tvořila společně s herečkami Nikol Leitgeb a Veronikou Arichtevou. „Sedm let jsme ten podcast o vztazích dělaly, ale pak už jsme nevěděly, z čeho máme brát, protože už jsme jako matky a zadané paní moc nového nezažívaly. A o dětech to asi nikdo úplně nechtěl poslouchat,“ vysvětluje Pártlová.

Získala ale nové příležitosti, včetně těch hereckých. Nejdřív se mihla ve filmu Gump 2, potom dostala hlavní roli ve filmu Neslyším ničeho. „Je to o režisérce, která měla natočit velkofilm o Bedřichu Smetanovi, ale téma skladatelova syfilisu se nelíbilo sponzorům a odřekli jí podporu, takže musela najít nějaké jiné řešení, jak to natočit levněji,“ přiblížila Pártlová svou roli.

Hlavní roli ve filmu se prý z obavy z učení textů dlouho bránila. „Špatně se učím texty. A bylo to strašné. Navíc mi nikdo neřekl, že se film točí na přeskáčku, takže jsem se to učila pěkně od začátku, a ono se to točilo od konce,“ popisuje zpěvačka. Filmování bylo podle ní velice vyčerpávající a ze stresu shodila pět kilo. „Je to strašně náročná práce a obdivuju všechny, co to dělají dobrovolně,“ říká Pártlová.

Mimo práci se věnuje rodině a je prý budovací typ. Nechává si postavit dům na Bali, kde to ale nejde tak rychle, jak by si představovala. „Ta stavba trvá déle, než jsme si mysleli. Balijci se pořád modlí a mají spoustu času,“ vysvětluje.

Kromě toho si ještě pořídila statek v jižních Čechách. „Byl to vždycky můj sen. Pořídila jsem si před třemi lety takový hodně starý statek a myslela jsem si, že to bude jednoduché opravit. Ale není,“ popisuje zpěvačka s tím, že je na opravu stavení víceméně sama.

martinapartlova Tak strašně se na to těšim… vždycky sem si přála, pořídit nějaký starý stavení a vdechnout mu život … je to teda náročný a myslim, že nejen pro mě…

Snad neudělam nějaký blbý rozhodnutí, který mě pak bude štvát a nepůjde vzít zpátky . Hlavní je, že mam tentokrát všude zásuvky, protože v našem baráku kde žijem, sem jich nechala udělat fakt málo…tady bude aj na wecku

Doufám, že tu bude moje rodina šťastná a vopovaž se to Stello někdy prodat

Btw, opravdu pečlivě vybírejte stavební firmu… já měla to štěstí, že jsem narazila na echt poctivý lidi ☝děkuju @ekostavby_jaburek

„Partnera to vůbec nezajímá, ten říká, že je umělec a že tímhle se vůbec nebude zabývat. Teda až když jsem mu řekla, že mu nahoře udělám nahrávací studio, tak trošku zjihl a už si vybral i koberec, který tam dáme,“ prozradila Pártlová, která žije s o 14 let mladším kytaristou šumperské pop-punkové kapely Koblížci Josefem Vařekou a má s ním tříletou dceru Stellu.

V květnu vydala Martina Pártlová svoji první sólovou desku s názvem První a poslední? a chystá se koncem roku na velký koncert v pražském Foru Karlín.