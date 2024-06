Ostuda bratrů Bendigů v AZ-kvízu. Jan se vymlouval na trému z Mareše

Cílem AZ-kvízu je po správné odpovědi získat políčko a spojit všechny tři strany pyramidy. Bratři však podle všeho smysl soutěže vůbec nepochopili. Zdálo se také, že jim není jasné, že písmenka na políčku jim slouží jako nápověda správné odpovědi. „Jenom Honzo, jenom takovej detail. Jde nám o to, abychom spojili tři strany toho hracího pole. Zatím to tak úplně nevypadá. Zatím vyhrává černej,“ vysvětloval bratrům moderátor Aleš Zbořil.

Právě jeho hláška „zatím vyhrává černej“ pobavila lidi na internetu. Někteří ji považovali za rasistickou. To ale Jan Bendig odmítá. „Mě ta hláška pobavila. Byla v dané situaci fakt trefná a zábavná. Nebudu přeci z každé vtipné věty dělat nevhodnou narážku. Aleš Zbořil je prostě legenda. Měl dobré hlášky, bavil mě a dělá svou práci výborně,“ řekl pro Extra.cz starší z bratrů.

Lidé si na sociálních sítích z Bendigů dělají legraci, protože skoro nic nevěděli. Tomáš Břínek alias TMBK na Instagramu také sdílel několik vtipných koláží.

tmbkofficial A ještě jednu si sem odložím. #tmbk oblíbit sdílet odpovědět uložit

Marsell například na otázku jak se jmenuje známá kontroverzní znojemská umělkyně, která dodnes pobuřuje veřejnost svými performancemi, při nichž je často nahá, odpověděl Britney Spears. A to i přesto, že iniciály na políčku byly „KO“. Ze svých nevědomostí si sám dělal legraci, když neustále říkal, že neví. Měl ale štěstí, protože „Nevím“ byla jednou správná odpověď, šlo o název písně Hany Zagorové. Jediné, co se Marsellovi dařilo, bylo vyjmenovat křestní jména sester Kardashianových. V AZ-kvízu nakonec staršího bratra Jana porazil.

„Když jste v tom legendárním studiu, slyšíte tu legendární znělku a oproti vám stoji Aleš Zbořil, v zákulisí vás pozoruje Leoš Mareš, tak chytnete trému, i když nechcete,“ řekl Jan Bendig.

Diváci na YouTube chválí výkon moderátora a to, že se dokázal u takových soutěžících ovládat. „Klobouk dolů panu Zbořilovi. Udržet klid, to je na prémie,“ uvedl jeden fanoušek. Další napsal, že jestli toto mělo zvednout běžným divákům sebevědomí, tak to splnilo účel.

Mnohé neznalost bratrů Bendigů překvapila. „Toto je skvělý díl zejména pro příslušníky generace Z a 0. Ti mohli názorně vidět, že se do showbyznysu může dostat i člověk, který je absolutně vymletý,“ napsal další z diváků.