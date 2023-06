Jsem prostě kanec, napsal Roman Vojtek. Bude z něj čtyřnásobný otec

„Fakt jsem chtěla letos rýsovat do plavek, ale nějak to pořád nebylo vidět. Teď už víme proč. Malinká dušička si nás vybrala. A my se na ni s láskou moc těšíme. Náťa bude velkej brácha. Já dvojnásobná maminka, maceška a Roman čtyřnásobný otec. Bude sranda,“ napsala v sobotu odpoledne na Instagram Petra Vojtková. Přidala hashtagy láska, bude nás víc a rodina.

roman.vojtek A teď to teprve bude sranda ❤️ Miluju Tě @vojtkova.petra #jsemprostekanec #budenasvic #ctvrtykusnaceste oblíbit sdílet odpovědět uložit

Roman Vojtek přidal později na svůj profil video, na kterém líbá a hladí manželce těhotenské bříško. „A teď to teprve bude sranda. Miluju Tě,“ napsal herec s popiskami „jsem prostě kanec“ a „čtvrtý kus na cestě“.

Vojtek s o patnáct let mladší manželkou Petrou už spolu mají syna Nathaniela, který se narodil v listopadu 2020.

S exmanželkou Terezou má Roman Vojtek kromě třináctileté dcery Edity také osmiletého syna Benedikta. První ženu opustil Vojtek jen krátce před narozením jejich syna.

O pár měsíců později se pak zamiloval do Petry, tehdy ještě Vraspírové. Vzali se v roce 2019 po tříleté známosti.