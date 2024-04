Kourtney Kardashianová oslavila 45 let. Kvůli fotce v bikinách se fanoušci bouří

Kourtney Kardashianová se zastala své sestry Kim, poté co ji fanoušci obvinili, že přidala na Instagram záměrně společné foto, kde vypadá lépe než její dvě sestry. Fotka způsobila mezi fanoušky na sociálních sítích rozruch, mnozí z nich se domnívají, že Kim udělala to, co již v minulosti několikrát, tedy vybrala na sociální sítě společné foto, kde vypadá nejlépe.

Sledující v komentářích také chválí postavu oslavenkyně Kourtney, která vypadá jen pár měsíců po porodu skvěle a podle mnoha fanoušků také „jednoznačně nejpřirozeněji ze všech sester z klanu Kardashianových a Jennerových“.

„Všechno nejlepší k narozeninám, královno. Na této planetě není nikdo, s kým bych v životě strávila více času a měla stejné vzpomínky na dospívání jako právě s tebou. Moc si toho vážím“, napsala k fotce Kim Kardashianová.

„Sdílet společný pokoj, přátele, auta i životy po čtyři desetiletí, to byla ta nejkouzelnější příležitost, jak tě mít stále po boku. Miluji tě a nemůžu se dočkat dalších společných pětačtyřiceti let! Obzvlášt si budu vážit našeho posledního sesterského výletu, kde měly naše děti taneční párty, dokud neomdlely, tak jako kdysi my, když jsme vyrůstali. Dnes tě oslavuji a jsem ti navždy vděčná za ty nejlepší životní rady, jaké jen může sestra dát,“ dodala.

Kourtney, která porodila před několika měsíci syna Rockyho, zareagovala na fotku se slovy: „Tenhle popisek! Moc tě miluji a jsem vděčná za všechny úžasné společné vzpomínky. Když na ně myslím, přehrává se mi v hlavě film o nás všech! Je to požehnání,“ napsala pod příspěvek.

Později zareagovala také na komentář fanouška, který zkritizoval výběr fotky v plavkách a napsal, že Kim vybrala záměrně snímek, kde vypadá nejlépe. „Už předem víš, že tahle fotka se jí líbit nebude... Jsou to její narozeniny, Kim,“ napsal.

Kourtney ho však překvapivě „odpálkovala“ svou nečekanou odpovědí. „Miluju tuhle fotku. Jsem na ní já a mé sestry a užíváme si na výletě se svými dětmi. Takové vzpomínky vydrží navždy! A miluji i tohle mé tělo, které mi dalo čtyři děti,“ dodala.

Kim a Kourtney Kardashianové jsou známé svým komplikovaným vztahem, který se mnohokrát řešil i veřejně. Jejich emotivní konflikty, hádky a nedorozumění byly v minulosti několikrát zachyceny v reality show The Kardashians, kde dávaly sestry jasně najevo své odlišné názory na mnoho věcí. Podle aktuální společné fotky to vypadá, že momentálně jsou sestry zadobře.

Kourtney je čtyřnásobnou matkou. Syna Rockyho má s rockovou hvězdou, osmačtyřicetiletým americkým bubeníkem Travisem Barkerem (hraje v kapele Blink 182 a byl například také bubeníkem kapel +44, Box Car Racer, Expensive Taste nebo The Transplants). S bývalým partnerem Scottem Disickem (40) má Kourtney syna Masona (14), dceru Penelope (11) a nejmladšího syna Reigna (10).