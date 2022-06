Snažíme se o dítě. Doktor mi poradil, ať piji sperma, říká Kardashianová

Kourtney Kardashianová a její manžel, muzikant Travis Barker (46) z kapely Blink-182 by rádi společně měli alespoň jednoho potomka.

Nedaří se jim ovšem počít a navštěvují proto mnoho různých lékařů. U ajurvédské guru Marthy Sofferové, kam přišla nejstarší sestra z rodu Kardashianových rozebírat svůj zdravotní stav, se zmínila o tom, jakou radu dostala od jiného lékaře krátce předtím.

„Už si ani nepamatuji, co říkal o mojí štítné žláze. Ale pak nám řekl, tedy mně, že by mohlo pomoci, kdybych pila často Travisovo sperma. A to třeba čtyřikrát týdně,“ překvapila hvězda reality show.

Ačkoliv to může znít jako poměrně fyzicky náročný úkol pro oba zúčastněné, Travis Barker se nedal vyvést z míry. „Ten doktor je vlastně super,“ prohlásil se smíchem.

Pár následně uvedl, že toto doporučení se nenásledoval. Namísto toho se Kourtney podrobila takzvané „pánčakarmické očistě“, která má podle jejích slov „dostat z těla veškeré hluboko uložené toxiny, aby se zlepšila kvalita vajíček“.

Za svou ajurvédskou poradkyní chodí Kardashianová do lázní Soffer’s Surya Spa. „Jsem moc vděčná svému partnerovi Travisovi, že se toho všeho účastní se mnou. Myslím si, že sama bych to nezvládla, musíme na to být dva se vším všudy, dodala.

Modelka a módní návrhářka a jeden z nejuznávanějších světových bubeníků současnosti Travis Barker se vzali poprvé letos v dubnu Las Vegas. Podruhé při soukromém obřadu v Santa Barbaře na počátku května a svatbu si o pár týdnů později zopakovali za přítomnosti celé rodiny a přátel v italském Portofinu v historické pevnosti Castello Brown.

Před manželstvím s muzikantem žila Kardashianová v dlouholetém vztahu s podnikatelem Scottem Disickem (39), se kterým má tři děti. Rozešli se v roce 2015.

VIDEO: Svatba Kourtney Kardashianové a Travise Barkera: