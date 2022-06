Kvůli mladistvému vzhledu bych možná jedla i výkaly, šokovala Kardashianová

Výrok pochází z rozhovoru v magazínu The New York Times, který se v jednom z vydání věnoval právě tématu rodiny Kardashianových. Příležitostí bylo to, že modelka oznámila novou řadu svých produktů péče o pleť.

„Hodlám zkoušet cokoliv. Kdyby mi někdo řekl, že proto, abych vypadala stále mladě nebo mladší než nyní, bych musela každý den jíst výkaly, možná bych to dělala. Klidně možná ano,“ řekla Kim Kardashianová.

Co se týká nově představené řady produktů k péči o pleť, v souvisejícím propagačním videu mluví hvězda sociálních sítí, kterou jen na Instagramu sleduje přes 318 milionů lidí, o tom, čím se v případě této řady inspirovala. Pronesla, že se v podstatě jedná o „roky zkušeností a návštěv u kosmetičky“, to vše nalité do jedné lahvičky. Nová řada kosmetiky s názvem SKKN je v prodeji od 21. června.

„Vždycky jsem se s ostatními lidmi ráda dělila o svoje tipy a triky. Myslím si, že nesdílet takové potřebné informace by bylo sobecké,“ uvedla Kardashianová, která randí po rozchodu s raperem Kanyem Westem (45) s americkým komikem Petem Davidsonem (28).

Profesionální celebrita Kim Kardashianová čelila nedávno kritice, že nenávratně poničila šaty, v nichž v roce 1962 herečka Marilyn Monroe zpívala k narozeninám prezidentovi Johnu F. Kennedymu.

Kardashianová si róbu půjčila ve floridském muzeu kuriozit na tradiční módní přehlídku Met Gala. Poté, co šaty vrátila, struktura látky u zipu šatů na zádech je porušená, některé krystalky jsou odtržené a jiné visí jen na nitce.

VIDEO: Kim Kardashianová překvapila výrokem o exkrementech: