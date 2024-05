Putin chce vyměnit ministra obrany. Místo Šojgua navrhl Andreje Bělousova

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl jmenovat dosavadního prvního místopředsedu vlády Andreje Bělousova ministrem obrany. Na postu by tak nahradil Sergeje Šojgua, který byl dosud Putinovým blízkým spolupracovníkem, a to i v posledních více než dvou letech, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině. Podle agentury TASS to oznámila Rada federace, což je horní komora ruského parlamentu.