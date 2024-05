Válka bude vleklá, Putinův věrný bude jejím manažerem, naznačuje rošáda

Šojgu, který se dlouhodobě držel v žebříčcích popularity na druhém místě hned po Putinovi, končí na pozici držené po dvanáct let v době, kdy jeho ministerstvo ohrozil vážný korupční skandál v podobě zatčení náměstka ministra obrany Timura Ivanova kvůli podezření z braní úplatků. Podle některých analytiků se Šojgu stal terčem ruských bezpečnostních složek, které se jej chtěly zbavit.

„Šojgu byl úsilím FSB zdiskreditován a zbaven vlivu na armádu. FSB tak zlikvidovala vážného konkurenta. Osobní vztahy s Putinem plus funkce ministra obrany z něj udělaly příliš silnou politickou figuru. To nemá nic společného s Šojguovou korupcí. Absolutně nic. V tomto kruhu kradou všichni,“ řekl portálu The Insider ruský politolog Michail Savva.

Šojguovo jmenování novou hlavou Rady bezpečnosti Ruské federace je podle amerického Institutu pro studium války (ISW) v souladu s „Putinovým vzorcem odstavení vysoce postavených bezpečnostních činitelů na vedlejší kolej tím, že jim přidělí okrajové role v ruské bezpečnostní sféře, místo aby je jednoduše vyhodil“. Analytici podotýkají, že někdy se těmto jedincům povedlo napravit si v nové pozici reputaci a vrátit se do přízně šéfa Kremlu.

ISW poznamenává, že pozoruhodné je nahrazení blízkého Putinova spojence a faktického šéfa ruského aparátu tajných služeb Nikolaje Patruševa v pozici tajemníka Rady bezpečnosti. Kreml neoznámil, co se s Patruševem stane, informaci údajně zveřejní v nejbližších dnech.

„Patruševova příští pozice bude důležitým odrazem Putinových záměrů,“ dodává ISW s tím, že Kreml pro něj může zřídit novou roli nebo úřad, například zřídit vyšší pozici pro řízení frakce siloviků neboli lidí z bezpečnostních služeb, armády a ministerstva vnitra, kteří jsou páteří Putinova režimu.

Třese se židle i pod Gerasimovem?

Podle některých pozorovatelů by po výměně na ministerstvu obrany mohla za nějakou dobu následovat i změna na pozici náčelníka generálního štábu, který nyní vede Valerij Gerasimov, jenž je i velitelem ruských vojsk na Ukrajině. Myslí si to Viktor Murachovskij, šéfredaktor prokremelského časopisu Arzenál vlasti, podle nějž ale nelze očekávat nějaké ostré akce, které by mohly poškodit vedení ruské „speciální vojenské operace“.

„Šojgu byl nekompetentní, ale loajální. Totéž lze říci o Gerasimovovi. V minulosti byli náčelníci generálních štábů nahrazováni ministrem obrany,“ podotýká vojenský odborník Michael Kofman z washingtonského institutu Carnegie. „I když mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Gerasimov zůstane, Belousov tam pravděpodobně bude chtít svého člověka.“

Podle Kofmana čachry na nejvyšších pozicích ruského bezpečnostního aparátu ukazují, že „ruské ekonomické elity si v této válce vedly mnohem lépe než elity vojenské“. Kreml to sám naznačil. Peskov zdůraznil, že „dnes na bitevním poli vítězí ten, kdo ukáže více inovací a jejich rychlou implementaci“, a proto se Putin rozhodl jmenovat ministrem obrany civilistu bez zkušeností z bezpečnostní sféry, ale s rozsáhlými ekonomickými znalostmi.

List Vedomosti uvádí, že právě Belousovovo angažmá v produkci bezpilotních letounů a jeho celkový přístup k vojenským inovacím byl jedním z hlavních důvodů pro jmenování do funkce. Belousov jednal s Putinem o domácích problémech ohledně produkce dronů a osobně oznámil návrh státní zakázky na výrobu bezpilotních letounů do roku 2030 v hodnotě 4,4 miliardy rublů a plány finanční podpory výrobců dronů a školení vývojářů a operátorů dronů. Vicepremiér hodlá do roku 2030 vyrobit 32 tisíc dronů.

ISW podotýká, že podle řady ruských zdrojů jmenování ekonoma ministrem obrany ukazuje na Putinovy vážné starosti kvůli rozsáhlé korupci v ruské armádě a jejím konfliktům se zástupci zbrojního průmyslu. Od Belousova se očekává rozsáhlý audit a orientování ekonomiky na válku. Naznačil to sám Kreml, podle něhož je „velmi důležité, aby se ekonomika bezpečnostního bloku začlenila do ekonomiky země“. Podle ISW se Rusko očividně připravuje na zdlouhavou válku.

„Nyní je důležité, aby Putin zajistil, že obrovské částky vynaložené na válku nebudou rozkradeny,“ napsal ruský novinář Andrej Kolesnikov. „Belousov byl zodpovědný za technologický vývoj. Kreml věří, že technologizuje ekonomiku a změní ji na ekonomiku vojenskou. A armáda bude táhnout růst HDP. Ekonomika hvězdných válek. Což je to, na čem vybouchl Sovětský svaz.“

Kdo je Belousov?

Belousov začal svou kariéru jako prognostik a ekonomický analytik. V roce 2000 byl jmenován neúředním poradcem ruského premiéra a o šest let později nastoupil na ministerstvo hospodářství jako náměstek ministra. V roce 2012 se stal ministrem hospodářství, od roku 2013 do roku 2020 byl ekonomickým poradcem prezidenta. Od roku 2020 byl ve vládě jako první místopředseda.

Proslul obhajobou nahrazování dovozu a spoléhání se na domácí poptávku. Zasazuje se o silnější zasahování státu do ekonomiky. Mnohé společnosti si znepřátelil svými iniciativami přidělovat dodatečné příspěvky do rozpočtu z jejich „nadměrných zisků“.

Zdroje z Kremlu řekly portálu The Insider, že Belousov je vzdálený od všech mocenských skupin a nemá žádný vlastní „tým“. Putin jej považuje za zcela důvěryhodného jedince, jemuž lze svěřit kontrolu vojenských výdajů. Osobnostně je pak zcela protiklad Šojgua, introvertní a bez zájmu se objevovat na veřejnosti.

„Jako ministr hospodářství, místopředseda vlády a úřadující předseda vlády v roce 2020 nikdy neprokázal své kompetence jako makroekonom,“ hodnotí jej profesor ekonomie Chicagské univerzity Konstantin Sonin. „Vždy byl jen dobrým Putinovým vojákem.“