Macron, který mluví také plynule anglicky, v pondělí před drážďanským kostelem Panny Marie (Frauenkirche) přednesl projev o Evropě, se sekvencemi v němčině, za účasti tisícovek mladých lidí z Německa, Francie, Polska a Česka. „Naučil jsem se německému jazyku a kultuře a stále je praktikuji. Dělám, co můžu, věřte mi,“ zahájil Macron projev pod širým nebem.

Německy se Macron učil už ve škole, ale přesto se obrátil na německého profesora, aby se v jazyce zdokonalil. Gröninger spolupracoval i s francouzským ministrem hospodářství a financí Brunem Le Mairem, píše AFP. „Chce lidi oslovit a zasáhnout prostřednictvím německého jazyka,“ řekl Gröninger agentuře.

Už před několika měsíci Gröninger šéfovi Elysejského paláce pomáhal připravit poctu zesnulému německému exministrovi financí Wolfgangu Schäublemu. I tu v prosinci před Spolkovým sněmem přednesl Macron částečně v němčině.

Evropa se podle Macrona musí umět sama bránit „Ano, na Ukrajině jde i o náš mír a naši bezpečnost. Jsem proto velmi hrdý, že my Evropané od prvního dne společně pomáháme Ukrajině,“ řekl Macron v historickém centru saské metropole. V projevu, který zčásti vedl v němčině, poznamenal, že Ukrajina se může nadále spolehnout na evropskou podporu. „Dokud to bude potřeba a dokud budou Ukrajinci bránit svou zemi a svou bezpečnost,“ uvedl. Zbrojní pomoc, kterou Západ včetně Evropy ukrajinské armádě poskytuje, neznamená podle Macrona účast ve válce. „My proti ruskému lidu žádnou válku nevedeme, nesmíříme se ale s revizionistickým režimem a s imperiálními představami. My Evropané chceme mír, ale mír trvalý,“ uvedl. Poznamenal, že takový mír nenastane kapitulací Ukrajiny.

Macon se prý nespokojí s memorováním. „Rozumí všemu, co říká,“ ujišťuje Gröninger.

V mládí pozdější francouzský prezident několikrát navštívil západoněmecký Dortmund, který má družbu s jeho rodným Amiens. Ale od školních let si zachoval pouze „průměrný přízvuk“, přiznal sám Macron ještě jako kandidát na prezidenta v lednu 2017 během návštěvy Berlína.

Dnes je z něj „ideální student“, chválí Macrona Gröninger. „Je vnímavý a chce to opravdu dělat co nejlépe. Také ho to baví,“ všiml si profesor. Na otázku ohledně případných jazykových slabin francouzského prezidenta Gröninger zdvořile poukázal na obtíže, které Francouzi obecně mívají s vyslovováním souhlásky h, která se ve francouzštině nevyslovuje.