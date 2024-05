VIDEO: Oddanost není bezbřehá. Někteří důstojníci Putinovi nesalutovali

Na Rudém náměstí v Moskvě se k příležitosti tradiční vojenské přehlídky k oslavám 79. výročí konce druhé světové války sešlo mnoho vysoce postavených důstojníků ruské armády. Drtivá větišna z nich Putinovi zasalutovali a následně si s ním potřásli rukou. Vyjma dvou jedinců zaznamenaných kamerou.

Jedním z nich byl plukovník Sergej Molochnikov, který je zástupcem velitele Rjazaňské letecké vojenské školy, a druhým generálporučík Viktor Pančenko, velitel Akademie ministerstva pro mimořádné situace.

Ukrajinský televizní web Nexta, který na událost upozornil, spekuloval, zda nebudou za svůj exces následovat nedávno odsouzeného náměstka ruského ministra obrany Timura Ivanova. Ten se však do potíží dostal kvůli korupci, nikoli pro to, že by se vzpouzel Putinovu režimu.