Rusové se vrací. Putin propagandisticky slaví a těží z toho i tamní ekonomika

Agentura Bloomberg uvedla, že v prvním roce invaze na Ukrajinu z Ruska uprchl až jeden milion Rusů. Taková migrační vlna nebyla v zemi pozorovaná od rozpadu Sovětského svazu. Nyní se ale tisíce z nich začínají vracet domů, což Putinovi v praxi přináší další propagandistický vítr do plachet, který se mu zvlášť po nedávných prezidentských volbách skvěle hodí.

Pro některé byl odchod z Ruska vyjádřením nesouhlasu s válkou na Ukrajině, jiní měli obavy, že by je mohla postihnout mobilizační vlna. Tento strach mezi běžnými Rusy zesílil v září roku 2022, kdy Putin do armády povolal dalších 300 tisíc lidí. Řada Rusů odešla do okolních států, a tedy kupříkladu do Gruzie nebo Kazachstánu. Někteří nyní své plány na pobyt v zahraničí ale přehodnocují.

„Podnikání nevyšlo, v zahraničí na nás nikdo nečeká,“ řekl pro Bloomberg padesátiletý Alexej, který se po začátku ruské války přemístil do Gruzie a nyní se vrátil zpět do Moskvy.

Putinovi zpětná migrace vyhovuje

Ruská firma Finion uvedla, že zpět do Ruska se vrátilo zhruba 40 až 45 procent pracovníků, kteří v roce 2022 odešli. Prezident Putin tento trend oceňuje a veřejně jej prezentuje za známku podpory jeho politiky. Navrátivší Rusové mají podle něj opravdový pocit sounáležitosti a pochopení pro to, co se momentálně děje.

Agentura Bloomberg odhaduje, že aktuální masový návrat Rusů zpět do své vlasti citelně přispívá i tamní ekonomice. Podle odhadů se zpětná migrace na loňském ruském meziročním hospodářském růstu ve výši 3,6 procenta podílela asi jednou pětinou až třetinou. Navrátivší Rusové pomáhají mírně snižovat i akutní nedostatek pracovní síly na ruském trhu práce.

Pro řadu Rusů nyní země nabízí lepší pracovní příležitosti než před válkou. Rusko se totiž snaží přilákat hlavně kvalifikované odborníky. Příkladem je třeba IT programátor Jevgenij, který se po roce života v Kazachstánu vrátil zpět do vlasti. V Rusku obdržel pracovní nabídku, o které se mu dříve ani nesnilo.

Rusové odešli i do Thajska nebo Indonésie

Ekonomové Alfa Bank v Moskvě uvádějí, že Rusko přišlo v roce 2022 asi o 1,5 procenta pracovní síly, a tedy o zhruba 1,1 milionu lidí. Zatímco někteří odešli do Evropy, jiné táhly spíše Spojené arabské emiráty, Indonésie nebo Thajsko. Nejčastější destinací se ale staly sousední bývalé sovětské země.

Mnoho Rusů zlákalo i Turecko. To ale nyní kvůli obavám z možných sankcí začíná přístup k ruským občanům postupně měnit. Tamní úřady výrazně ztížily získávání pracovních povolení. Podle aktuálních statistik momentálně platí, že Turecko povoluje krátkodobý pobyt na jeho území celkem 60 tisícům Rusů. V roce 2022 to však bylo ještě o 72 tisíc Rusů víc.

Proces ruské repatriace bude podle odborníků nejspíš pokračovat. „Do Ruska se vrátili s pocitem nelibosti. Řada z nich může cítit, že Putin se přece tak moc nemýlil a že je svět opravdu nenávidí,“ uzavírá pro Bloomberg socioložka Anna Kuleshova ze společnosti Social Foresight Group.