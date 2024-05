V církvi jich je opravdu moc. Papež šokoval hanlivým výrazem pro gaye

V katolické církvi je už příliš mnoho homosexuálů, a proto by další neměli vstupovat do kněžských seminářů. Podle pondělních zpráv italského tisku to řekl papež František při jednání italských biskupů o vzdělávání kněží. Použil přitom hanlivý výraz pro homosexuály, což vyvolalo kritiku. Někteří církevní hodnostáři papeže omlouvají s tím, že italština není jeho rodným jazykem.