Stupňování konfliktu s Ruskem může vyvolat jaderný střet, pohrozil Šojgu

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pondělí na vojenském fóru v Číně varoval Západ před eskalací konfliktu s Ruskem, která by mohla vést k přímému vojenskému střetu jaderných mocností. Napsala to agentura TASS. Agentura Reuters dala varování do souvislosti s podporou Západu Ukrajině, na kterou Rusko loni v únoru zaútočilo.