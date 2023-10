Putinova propagandistka by na Sibiř hodila atomovku. Chce zpět do roku 1993

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pokud způsobíme termonukleární výbuch někde na Sibiři, tak se Zemi nic nestane. Nic hrozného, žádná jaderná zima, které se všichni bojí. Žádná monstrózní radiace, která zabije všechny kolem, a ti, kteří nebudou zabiti, zemřou do deseti let na onkologii. Nic z toho se nestane,“ prohlásila vrchní ruská propagandistka s tím, že jí to prozradil „jeden chytrý člověk“. Podle tohoto „inženýra radioelektroniky“ vědí Rusové už od sovětských dob, co se skutečně stane v případě výbuchu jaderné bomby.

„Dojde ke zničení veškeré rádiové elektroniky,“ tvrdí Simonjanová. „Všechno digitální. Tato kamera, která mě natáčí. Tento telefon vedle mě. Vrátíme se do roku 1993.“

„Byl to báječný život,“ dodala manažerka prokremelských médií RT a Sputnik. Z nějakého důvodu se domnívá, že by díky jadernému výbuchu mohla vysvětlit svým dětem, proč nemají zařízení od americké společnosti Apple. „Pokaždé, když dítě přijde ze školy a říká ‚každý má telefony, iPady, a my ne, proč je nemáme‘, já řeknu: ‚nikdo je nemá,‘“ prohlásila Simonjanová s tím, že jde o „nejhumánnější řešení“.

Propagandistka vnímá jaderné zbraně jako jediný možný nástroj, jak zabránit Západu ve vyzbrojování Ukrajiny a tím i ohrožování Ruska. „Jaderné ultimátum se stále bezprostředněji blíží a je stále nemožnější se mu vyhnout,“ řekla. „Oni (Západ) neustoupí, pokud to pro ně nebude bolestné.“

Ani Rusové nechápou

Její výroky byly příliš i na ruské prostředí, kde se od vypuknutí války staly vyhrůžky jaderným úderem klasickou součástí proválečné rétoriky (rád se k nim uchyluje například bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv). Moskevský politik Nikolaj Koroljov podal na Simonjanovou stížnost na policii. „Nevěřil jsem svým uším,“ napsal. „Takové výroky jsou porušením ruských zákonů, nemluvě o jejich bláznivosti a nehoráznosti.“

K věci se vyjádřil i Kreml. Rusko stále dodržuje Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, řekl mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov. „Nemyslím si, že takové diskuse jsou nyní z oficiálního hlediska možné,“ dodal Peskov s tím, že slova Simonjanové ne vždy odráží stanovisko Moskvy.

Ruští odborníci na jadernou fyziku upozorňují, že následky vybuchnutí bomby by byly děsivé a pro Sibiř katastrofální. Exploze by nevyřadila satelity ani elektroniku v USA, Evropě a jinde ve světě. A v neposlední řadě, Rusko je signatářem takzvané Moskevské smlouvy z roku 1963, jež zakazuje jaderné pokusy v ovzduší, ve vesmíru a pod vodou.

„Mnoho lidí podle mého názoru zcela nezodpovědně volá po porušování mezinárodních smluv, ale existuje zcela jasný mezinárodněprávní režim. Pokud budeme jednat podle zákonů, pak musí Ruská federace odstoupit od Moskevské smlouvy a až poté můžeme dělat nejrůznější blbosti,“ uvedl ruský jaderný fyzik Andrej Ožarovskij.

Jako vystudovaný fyzik odmítl vyjádření propagandistky i starosta Novosibirsku Anatolij Lokot. „Na pozemních termonukleárních explozích není nic dobrého. Následky mohou trvat ne stovky let, ale tisíciletí,“ prohlásil. „K problému pozemních termonukleárních testů a jakýchkoli výbuchů, při nichž dochází k uvolňování termonukleární energie, jaderné energie, je třeba přistupovat velmi zodpovědně.“