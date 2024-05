Málo obránců, pomalá podpora. Rusko trpělivě odhaluje ukrajinské slabiny

Vovčansk na severu Charkovské oblasti je podle CNN příznačným bodem současných ruských útoků. Město bylo ukrajinskými obránci osvobozena více než před rokem a půl. Přesto právě zde probíhají nejintenzivnější boje posledních dní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spolu s dalšími představiteli armády sice oznámili, že ruský postup byl u Vovčansku zastaven, Rusové ale pokusy na znovudobytí vesnice nezastavují.

V pátek zahájila ruská armáda masivní ostřelování zhruba šedesát kilometrů širokého pásma u ukrajinských hranic. Podle vyjádření Moskvy tento útok vedl k obsazení několika vesnic na místech, která byla doposud vnímaná jako určitá šedá zóna, především kvůli předešlé ruské snaze dobývat území hlavně u Doněcku.

Právě páteční ofenziva ukazuje slabiny ukrajinské armády v plném světle. Bránící se amráda má menší kapacity dělostřelectva, absolutně nedostačující leteckou podporu a především málo vojáků. Suché květnové počasí navíc dovoluje Rusům postupovat snáze než v rozbahněných cestách.

Pro list The Economist to minulý týden shrnul zástupce šéfa ukrajinského rozvědky Vadym Skibicky: „Náš problém je velmi jednoduchý. Nemáme zbraně. Už dlouho bylo jasné, že duben a květen pro nás budou velmi složité.“

Podle dat rozvědky je i přes značné ztráty na straně Ruska nyní na území Ukrajiny až půl milionu okupantů. Rusko navíc může ztráty vyrovnávat povoláním dalších rezervistů.

Podle George Barrose z washigtonského think tanku Institut pro studium války se Rusům pro útok na Charkovskou oblast podařilo najít na 50 tisíc mužů. „Jejich cílem bylo najít 60 až 100 tisíc, ale pořád je to značná bojová síla,“ uvádí Barros. „Tohle je jen začátek, Rusové si udělali prostor pro další výpady,“ potvrdil CNN anonymní zdroj z ukrajinských speciálních jednotek.

Analytici očekávají, že se Rusové budou snažit dostat více na západ, do Sumské oblasti. Rusko není dost silné, aby okupovalo celá velká města typu Charkov, ale to podle všeho ani není jeho cílem. Rusko se bude snažit natáhnout tenké obranné linie tak, aby jimi mohli ruští vojáci snáze pronikat. Doněcká oblast je podle Barrose ruským cílem pro tento rok. Rusové také doufají, že větší zaměstnání ukrajinských obránců povede k menšímu počtu dronových útoků na jeho území.

Trpělivé Rusko

Rusko je trpělivé, nikam nespěchá. Ví, že má hodně mužů, což není případ Ukrajiny, a také ví, že západní pomoc přichází na frontu pomalu. To agresorovi umožňuje zkoušet nové taktiky a upevnit si své pozice na bojišti dřív než tolik potřebná pomoc ze Západu na Ukrajinu dorazí.

Prezident Zelenský doufá, že nedávno přijatý zákon, který umožňuje mobilizaci mužů starších 25 let, pomůže snížit rozdíl na frontě. Podle některých analytiků je na klíčových bodech válečného území poměr až 10:1 ve prospěch Ruska. Tak tomu bylo i u vesnice Časiv Jar v Doněcké oblasti. Ztráta této obce by potenciálně fungovala jako vstupní brána ruských jednotek do měst jako Slavjansk nebo Kramatorsk.

I tam se ruské útoky v poslední době soustřeďují ve velké intenzitě. Podle Skibického je ztráta vesnice reálnou hrozbou. „Ne dnes, ne zítra, ale jednou možná. Vše bude záležet na našem zásobování a rezervách,“ řekl zástupce šéfa rozvědky.

Ukrajinské pozice jsou slabé i z jiného důvodu, než je málo vojáků. Často používají pro své účely staré obytné budovy, které je poměrně jednoduché zničit, zvlášť když prakticky neexistuje protivzdušná obrana.

Spojené státy v pátek oznámily balík vojenské pomoci Ukrajině ve výši 400 milionů dolarů (přes devět miliard korun), jehož součástí je také munice protivzdušné obrany, ale podle expertů je potřeba mnohem více.

Zelenský avizoval, že po dodání tohoto balíku budou ukrajinské síly schopny zastavit ruský postup na východě země, ale rovnou přiznal, že situace je velmi složitá. „Potřebujeme, aby všechno přicházelo rychleji. Každý den bez západní pomoci je dnem ruského postupu,“ zdůraznil.