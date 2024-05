Moskva využije zpožděných dodávek zbraní, míní šéf ukrajinských pozemních sil

„Rusko ví, že pokud během jednoho nebo dvou měsíců obdržíme dostatek zbraní, situace by se mohla obrátit proti němu,“ řekl Pavljuk v rozhovoru pro The Economist. Narážel tak na zpomalený tok dodávek amerických zbraní, který v posledních měsících provázel postup ruských jednotek hlouběji do ukrajinského území, a také na problémy ukrajinské protivzdušné obrany.

Americký prezident Joe Biden totiž 24. dubna v Kongresu podepsal zákon uvolňující dodatečných 61 miliard dolarů (přes 1,4 bilionu Kč) na vojenskou a ekonomickou podporu Ukrajiny a zemí v regionu. Stalo se tak ovšem až po několikaměsíčním schvalování.

Na problémy s takovými výpadky upozornil už v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Ukrajina stále potřebuje včasné budoucí dodávky klíčových zbraní,“ řekl.

Test „ukrajinské stability“

Pavljuk také podotkl, že Moskva se bude nadále soustředit na pomalý postup Luhanskou a Doněckou oblastí na východě země. „Kreml testuje stabilitu našich linií, než zvolí nejvhodnější směr,“ řekl šéf ukrajinských pozemních sil.

Rusko nyní na bojišti převzalo iniciativu a snaží se prolomit ukrajinskou obranu zejména v Doněcké oblasti, kde se od začátku roku zmocnilo například města Avdijivka a řady vesnic. Pozornost Rusové upírají i na strategicky položené město Časiv Jar ležící na vyvýšeném místě, odkud se Rusům otevře cesta k dobytí významných měst v Doněcké oblasti. Ruské jednotky se pokoušejí prolomit ukrajinskou obranu také v pohraničí na severu Charkovské oblasti.

Pavljuk ovšem označil ztrátu Časiv Jaru za méně rozhodující, neboť se podle něj jedná pouze o „běžné městské sídlo“. Větší pozornost by se podle něj měla znovu upřít na Kyjev, odkud se ruské síly stáhly na počátku invaze.

„Obrana Kyjeva zůstává jedním z našich hlavních zájmů, bez ohledu na to, jak těžké je to na východě,“ řekl Pavljuk. „Je to srdce Ukrajiny a my víme, jak klíčovou roli bude obrana hlavního města v budoucnu hrát.“

10. května 2024