Mám dvě chalupy a ještě bych chtěla statek, říká Lucie Benešová

Lucie Benešová koupila před lety chalupu v Mníšku pod Brdy a v současné době dokončuje roubenku v Jizerských horách. „Už ji máme pod střechou, jenomže ty vnitřky, které teď děláme, jsou o hodně náročnější než hrubá stavba. Jde to pomaleji a bere to víc peněz. A je u toho třeba fyzicky být,“ vysvětluje, kde momentálně tráví nejvíc času. V Jizerských horách jako dítě vyrůstala.

„Jezdili jsme tam na prázdniny, měli jsme tam roubenku, o kterou jsme pak přišli. A ten pozemek, na kterém stavíme, je hned vedle ní. Proto se to všechno stalo, proto ty Jizerky. Asi jsem v sobě měla nějakou touhu vrátit se,“ dodává herečka.

Obavy, že dvě chalupy dostatečně nevyužije, nemá. „Já to řešila už před deseti lety, a tenkrát mi Iva Janžurová řekla: Lucko, vůbec se toho nebojte. Vy máte tolik dětí, že je určitě využijete. Protože ona má taky dvě chalupy. A tím mi dala první impuls, že to jde.“

Na chalupu do Mníšku už rády jezdí její děti s rodinami. Lucie Benešová se totiž stala dvojnásobnou babičkou. První vnučku Melánii přivedla na svět adoptovaná dcera Sára a před pár měsíci se narodila synovi Luciánovi dcera Innes.

Vášeň pro staré věci a rekonstrukce objektů v sobě herečka objevila až s přibývajícím věkem. „Předtím jsem měla ráda moderní věci. Že bych v pubertě chtěla být na staré smradlavé chalupě, to vůbec. Ale teď je to čím dál silnější,“ přiznává.

Dokonce by se nebránila další nemovitosti. „Ještě mi by se mi líbilo mít nějaký statek. Ten už bych nestavěla, jenom rekonstruovala, dala do starýho hávu a chovala tam zvířata,“ maluje si Benešová.

lucibenesova_official Přeji vám všem nádherný první květnový den A teď nám začíná ta pravá jarní jízda!!!!!Vše voní,kvete,cvrká a nám nezbývá než si to užít plnými doušky a říct si "jo,na tom světě je prostě fajn" #roubenkabeneška #jaro #fajnzivot @piedra_kamen -no není boží ten obklad-ještě chybí vyspárovat

Její manžel Tomáš Matonoha by jí v tom nebránil. „On má svoje hobby a ty zase neřeším já. A pokud bych si to vzala na starost, tak by určitě souhlasil. Protože ví, že to dotáhnu, tím pádem se investice neztratí Než peníze utratit, je lepší je do něčeho vložit,“ míní Benešová, která je na své finance opatrná. Když byla s manželem navštívit Casino Vestec, připadala si tam trochu nepatřičně, ačkoli má z kasina pozitivní zážitek.

Lucie Benešová a Tomáš Matonoha (Vestec, 3. dubna 2024)

„Já teda normálně nehraju, ale když jsem byla mladá, to jsem ještě žila s Filipem Blažkem, byli jsme spolu v Casinu Atlantic City v Americe a tam jsem vyhrála v ruletě sto dolarů,“ pochlubila se herečka.

„Samozřejmě mě hned ponoukali, ať hraji dá, ale já už měla vyhlédnuté v obchodě za rohem krásné sportovní boty, které jsem nutně potřebovala. Takže jsem vzala peníze a šla si je koupit. A byly tak kvalitní, že je mám dodnes. Chodím v nich na chalupě,“ dodala Lucie Benešová.