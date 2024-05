S bulimií mi pomohlo těhotenství, rozvod to pokazil, svěřila se Turnerová

„Mít děti bylo to nejlepší pro můj vztah k vlastnímu tělu. Pamatuji si, že když jsem měla dítě, má terapeutka se mě zeptala, jak se cítím ve svém těle. A samozřejmě jsem říkala: ‚No, z mých prsou vytéká mléko a já už měsíc krvácím.‘ Pak mi připomněla, jak úžasné je, že to naše těla dokážou a jak důležité je vložit do těla všechny živiny, aby to dokázalo,“ popsala Turnerová pro Vogue s tím, že nikdy dřív takto o svém těle nepřemýšlela.

Nyní je lépe schopna zvládat svou poruchu příjmu potravy, ale přiznala, že v dobách extrémního stresu, jako byl její rozvod, se problémy znovu rozjedou.

„Bylo to nejhorších pár dnů v mém životě,“ řekla Turnerová o rozchodu s Joe Jonasem, kdy byla vykreslena jako špatná matka, která chodí po večírcích, zatímco zpěvák zůstával s dětmi doma. Kvůli natáčení filmu Joan ale musela tehdy zůstat v zahraničí, zatímco její děti byly s otcem v Americe.

„Bolelo to, proto se trápím kvůli každému kroku, co jako matka udělám a z kterého mám pocit viny. Pořád jsem si musela říkat, že nic z toho není pravda, že jsem dobrá máma,“ říká herečka.

Během rozvodu měla často pocit, že to nezvládne. Volala dokonce své právničce. „Po dvou týdnech, kdy jsem byla už v koncích, mi připomněla, že bojuji za své děti,“ vzpomíná Turnerová.

„Jakmile mi někdo řekne, udělej to pro své děti, udělám to. Pro sebe bych to neudělala, ale pro ně tu sílu vždycky najdu,“ prozradila.

Turnerová je nešťastná z toho, jak se rozchod odehrál a z pomlouvání, které ji provázelo, ale rychle zjistila, že ne všichni fanoušci těmto historkám věří. „Kdyby se mi něco podobného stalo před deseti lety, nemyslím si, že bych měla stejnou podporu. Mám prostě velké štěstí, že žiji v době, kdy jsou k sobě lidi otevření, zatraceně díky za generaci Z,“ přiznává.

Sophie Turnerová se svým novým přítelem Peregrinem Pearsonem (březen 2024)

V současné době už se vše uklidnilo. „Myslím, že děláme, co můžeme. Jsem přesvědčena, že to zvládneme. Joe je skvělý otec našich dětí, a to je vše, co si můžu přát,“ říká herečka.

Britská herečka by se kvůli americkým zákonům o zbraních a kvůli omezování práv žen ráda s dcerami přestěhovala do Velké Británie. „Mým snem je mít Vánoce, na kterých budou mé dcery, jejich otec a Joeova rodina a prarodiče. Nezajímá mě nic jiného, jen chci, aby se naše holky cítily milované a aby tam pro ně každý byl,“ říká.

Turnerová a Jonas se vzali v roce 2019 v Las Vegas. Jonas podal žádost o rozvod v září 2023 a řízení, včetně dohody o trvalém opatrovnictví, stále probíhá. Bývalý pár má spolu dvě dcery. Oba už jsou znovu zadaní. Joe Jonas randí s modelkou Stormi Bree (33) a Sophie Turnerová s Peregrinem Pearsonem (29), který patří k britské aristokracii.