Více jednolůžek, kampus, zeleň. Zlínský kraj představil proměnu nemocnice

Plán investic do roku 2035 připravila architektonická kancelář Domy architects a dokument o 258 stranách schválila krajská rada. V pondělí o něm diskutovali zastupitelé.

„Tento plán je reálný, není na základě snů a přání a nikoho neopíjíme rohlíkem. Je připravený na základě ekonomických a medicínských rozvah. Je to velmi zajímavé dílo, které pokud se podaří, posune nemocnici na nejvyšší úroveň,“ prohlásil hejtman Radim Holiš (ANO).

Plán investic, neboli generel, nabízí pohled na areál do roku 2035. Kromě toho, že počítá se stavbami nových budov, řeší také dopravu, lůžka i využití budov.

„Celý koncept vychází z principu moderní medicíny, kdy centralizujeme veškerou akutní péči do jednoho místa s ohniskem v urgentním příjmu. Pro pacienta, který přijde s akutním problémem, i toho, kdo přijde na objednávku do ambulance, bude nové řešení mnohem lepší než teď,“ přiblížil ředitel nemocnice Jan Hrdý.

Za deset let tedy ideálně bude v areálu stát nový gynekologicko-porodnický pavilon i nový centrální pavilon urgentního příjmu. Návštěvníci se díky více než tisícovce parkovacích míst navíc jednodušeji dostanou do ambulance, hospitalizovaní pacienti budou zase převážení mezi pavilony „suchou nohou“ buď nadzemním nebo podzemním koridorem. Pohodlnější budou i pokoje, u nemocnice ze strany od řeky bude stát nová zastávka MHD, postaví se i vzdělávací kampus.

Areál se rozčlení na části

To ale není všechno. Během deseti let se areál přirozeně rozčlení na část urgentní, ambulantní, dětskou, rehabilitační s následnou péčí, laboratorní, administrativní a vzdělávací. Akutní vznikne stavbou nového pavilonu v západní části u současné zelené plochy, takzvaného Gahurova prospektu.

Tento polyblok složený z několika propojených budov se začne stavět za čtyři roky. V jeho blízkosti bude pracoviště dětské medicíny, kde na jednom místě bude veškerá ambulantní, operační i lůžková péče.

Ambulance najdou pacienti na východ od urgentního pavilonu, tedy v blízkosti nové zastávky městské dopravy. Ta vznikne ve středové části areálu u nového mostu přes řeku Dřevnici.

Do roku 2027 by měl stát porodnický pavilon, v jeho blízkosti vznikne oční pavilon a tím se u Gahurova prospektu vytvoří prostor pro stavbu polybloku. Stavební práce by tak neměly nijak výrazně ovlivňovat provoz v jiné části areálu.

Zásadní rozdíl poznají hospitalizovaní pacienti

„Dnes má nemocnice převahu trojlůžkových a vícelůžkových pokojů, často se sdíleným sociálním zázemím. Postupně se ale pokoje promění na dvoulůžkové s vlastní koupelnou a k dispozici bude pro zájemce také dostatek jednolůžkových nadstandardních pokojů,“ upřesnil Hrdý.

Generel počítá i s novým parkem ve středové části nemocnice nebo s novou zelenou plochou. Místo dosavadních několika vjezdů do areálu vzniknou dva hlavní. Jeden, který bude napojený na plánovaný obchvat Zálešné, druhý u nového mostu přes řeku. V části od Dřevnice vznikne také nový kampus se zázemím pro vzdělávání budoucích zdravotníků z Univerzity Tomáše Bati.

Náklady nejsou jasné, opozice má výhrady

Dokument není v takové fázi připravenosti, aby byly známé celkové náklady. Zlínský kraj má nicméně připraveno 6,5 miliardy, z nichž už 1,3 miliardy převedl nemocnici na stavbu porodnického pavilonu. Nemocnice se také zavázala, že každý rok investuje ze svého 100 až 150 milionů. Další finance chce kraj získat z dotací, z vyššího rozdělení daní nebo dalších zdrojů.

„Reálně to bude tak 12 až 15 miliard korun. Přitom před čtyřmi lety jsme mohli mít nachystanou nemocnici na zelené louce za osm miliard a za rok už jsme ji mohli stavět,“ oponoval na jednání krajský zastupitel Milan Plesar (STAN).

Zastupitelům také vadilo, že tento generel dostali jen tři dny před zasedáním.

„Měli bychom se k takovému materiálu, kterým říkáme na dlouhou dobu, co budeme v nemocnici dělat, vyjádřit kompetentně a mít na to více času,“ namítl zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL). Jeho návrh na projednání dokumentu v krajských výborech nakonec zastupitelé schválili.

Zároveň někteří připomínali plán nové nemocnice v Malenovicích.

„Řešit dopravu v současném areálu velmi zvyšuje provozní náklady, financování je na vodě, pro mne je tam moc neznámých. Pořád si myslím, že kompaktní provoz v Malenovicích by byl vhodnější variantou,“ poukázal zastupitel Miroslav Adámek (STAN).

Podle hejtmana Holiše byl tehdejší záměr finančně velmi optimistický a nepočítal s žádnými riziky. Holiš zároveň upozornil, že pokud aktuální generel chtěl například po volbách někdo změnit, nemocnici by to stálo stovky milionů.