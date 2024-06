Nehledala jsem mladšího přítele. Spíš mě to štvalo, říká Sienna Millerová

Sienna Millerová po halloweenské party a seznámení s Olim Greenem nečekala, že románek bude brát vážně. „A pak, docela rychle, jsem se zamilovala. Neříkala jsem si, že si najdu mladšího přítele. Bylo to spíš: Do pr...! Proč jsi tak mladý? To je pruda,“ řekla herečka v rozhovoru pro časopis Harper’s Bazaar.

Na svém partnerovi oceňuje, jak se na rozdíl od starších mužů chová k ostatním. „Je rozdíl v tom, jak jeho generace mužů respektuje ženy. Je to pro něj specifické, je velmi moudrý a dobře vychovaný, ale věřím, že je to i tou generací. Vyrostli v trochu rovnějších podmínkách. Vidím to na jeho kamarádkách i na mužích,“ prohlásila.

Oli Green a Sienna Millerová na Wimbledonu v Londýně (3. července 2022)

Millerová dodala, že s věkem poznala, jak mladí lidi mají jasné hranice, jsou sebejistí a dokážou sami sebe obhájit. „Umí také používat ‚ne‘ v tom smyslu, ke kterému jsme my prostě nebyli vedeni,“ míní herečka.

Sienna Millerová a Oli Green se poprvé společně veřejně ukázali na oscarovém večírku Vanity Fair v březnu 2022. Začátkem letošního roku přivítali své první společné dítě. Millerová má s bývalým přítelem Tomem Sturridgem ještě dceru Marlowe (11).