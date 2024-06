Do vzhledu investovala statisíce, dnes je nejžádanější ženou ve Skotsku

„Mám za sebou tři plastiky prsou. Jedna z nich se nevyvedla a měla jsem po ní asymetrická ňadra. Potřebovala jsem tedy ještě jeden zákrok. Ten už jsem raději na doporučení absolvovala na renomované klinice v Turecku,“ uvedla žena pro server Dailystar.

Kromě toho si nechala také udělat nové zuby, upravit rty a nos. A v obličeji má výplně. Vypadat dobře podle ní zabírá hodně času. Muži prý milují dokonalost, proto pravidelně chodí na nehty, na kosmetiku nebo ke kadeřnici. Je také častou návštěvnicí tetovacího studia.

„Každé tetování mi přináší určité potěšení. Těžko se to vysvětluje, ale je to pro mě neskutečně příjemné. Ten pocit je nepopsatelně dobrý,“ pokračovala. Každý den odpovídá na zprávy mužů, kteří ji zvou na rande nebo žádají o ruku. Na všechny zprávy už nestíhá odpovídat a tvrdí, že jen díky plastikám se z ní stala tak žádaná žena. „Jsem single a čekám na toho pravého. To muže ještě víc přivádí k šílenství. Když je odmítnu, mají ještě větší zájem. Je to docela úsměvné,“ myslí si.

Díky svému vzhledu také dostává nabídky na spolupráce a vydělává si slušné peníze. Investic do vzhledu tedy nelituje a tvrdí, že to bylo nejlepší rozhodnutí. V budoucnu má v plánu další zákroky, aby svůj vzhled naprosto zdokonalila.

„Mám pár plánů na podnikání a věřím, že vyjdou. Když si něco usmyslím, jdu si za tím, odkud toho nedosáhnu. Ráda bych pro sebe a dceru zajistila dostatek financí, abychom měly čas jedna na druhou a na objevování krás po celém světě,“ doplnila.