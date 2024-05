Jsem výrazná dost, další úpravy neplánuji, tvrdí misska Veronica Biasiol

Jaké bylo finále Miss Czech Republic?

Finále bylo skvělé, užila jsem si ho šíleně moc. Akorát to bylo strašně rychlé, všechno to hrozně uteklo.

Jaké byly vaše první pocity, když jste slyšela své jméno, že jste novou Miss Grand Czech Republic 2024?

Asi úplně nepopsatelné. Mě se na to ptají všichni, a to se nedá slovy popsat. Neuvěřitelné.

Jak to změní vaše plány do budoucna?

Hodně to změní můj následující rok, a když se všechno povede tak, jak bych si přála, tak i potom ten následující. Luciana Fusterová z Peru, co tady se mnou dnes stojí, je mezinárodní vítězka Miss Grand International 2023. A to je i můj cíl.

Co vás teď všechno čeká?

Teď nejbližší kroky směřují k tomu se co nejlépe připravovat. Chtěla bych jet do Thajska trénovat catwalk a připravovat se na celou kulturu. Je to úplně jiný svět. A v říjnu je finále Miss Grand International.

Světové finále bude v Asii a Miss Grand International je taková „panenkovská soutěž“. Vy už sama máte na sobě nějaké úpravy, plánujete ještě další před finále?

To jste řekla hezky – panenkovská soutěž. Vnímám to úplně stejně, je to o výrazném looku. Myslím, že jsem výrazná už dost, že není potřeba si přidávat. Proto mě zvolili tady v Čechách, že jsem na to asi ten správný typ. Takže si myslím, že asi není potřeba už nic moc dalšího.

Někteří lidé kritizovali vaše vítězství. Říkali, že to máte díky svým sledujícím na Instagramu, kde působíte už dlouho. Co si o tom myslíte?

Je to zrovna něco, co jsme probíraly i s Lucianou. Ona taky působila na sociálních sítích, v televizi. Jsme stejně staré, stejně mladé, je nám 25. Deset let působíme na sociálních sítích a v médiích. Ona byla v hodně podobné pozici, už s čísly šla na světovou soutěž. Přiznám se, že upřímně nerozumím, proč je u nás v Čechách toto, co se tak neodpouští. Naopak si myslím, že by to mělo být obrovské plus. A to, že člověk má background a zkušenosti, tím spíš se potom může i dobře umístit. Tudíž jsme v Čechách, já rozumím tomu, že tady je to ještě stále kontroverzní, ale ve světě je to něco normálního.

Před několika lety jste natočila video, kde jste prohlásila, že byste se nikdy nezúčastnila soutěže Miss. Co změnilo váš názor, když tady teď stojíte s korunkou?

Jak jste řekla správně, bylo to před několika lety. Člověk má za těch pár let možnost změnit se a myslím si, že toto bylo k lepšímu.