Ideální délka spánku je pět a půl hodiny, říká youtuberka Veronica Biasiol

Skloubit aktivní život se zdravým životním stylem představuje v současné hektické době velkou výzvu. Návrhářka, influencerka a youtuberka Veronica Biasiol má recept, jak v ustavičném souboji s časem a stresem obstát. Hlavní zásadou je neprokrastinovat a dobře si naplánovat každý den. „Hodně je to o nastavení, musím si správně rozvrhnout všechno, co chci stihnout,“ říká čtyřiadvacetiletá rodačka z Liberce v nové speciální sérii podcastů Smart Health Academy, na kterých spolupracuje GymBeam a Samsung. Neméně důležitý je pro ni pozitivní přístup, kvalitní spánek a pohyb. Velkým pomocníkem při sportování jsou potom chytré hodinky a aplikace.

Veronica Biasiol je pracovně velmi vytížená. Má vlastní značky oblečení a je hodně aktivní na sociálních sítích. Na YouTube má vlastní podcast Honeytalk. „Strašně mě to baví. Sama ráda poslouchám podcasty a chtěla jsem to udělat už delší dobu. Říkala jsem si, že vím, jak chci, aby podcast vypadal. Mám spoustu kontaktů na lidi, kteří by podle mě měli dostat prostor a říci něco zajímavého,“ vysvětluje. Sama podcasty poslouchá při uklízení, malování i dalších činnostech. Jsou pro ni zároveň skvělou psychohygienou.

Zvládnout se dá cokoli, stačí dobře plánovat

Půvabná youtuberka se rozhodně nebojí nových výzev. Vycházení z komfortní zóny považuje za velkou motivaci. Klíčem k tomu, jak všechny aktivity zvládnout, je důkladné plánování. „Je dobré si dopředu říct, jak týden bude vypadat. Když si člověk správně nastaví časovou osu, je schopný do toho napasovat všechno, co potřebuje stihnout,“ upozorňuje. Zároveň připomíná, že ve chvíli, kdy je člověk pracovně hodně vytížený, se také musí naučit bez výčitek odpočívat.

S tím, co dnes dělá, Veronica Biasiol začala už v teenagerském věku a poměrně rychle dosáhla řady věcí, které v životě chtěla. „Teď si říkám, že je klidně i čas na to, odpočívat, dělat blbosti a občas nepřemýšlet jenom nad prací, i když je pro mě strašně důležitá,“ přiznává jedna z nejsledovanějších českých osobností na sociálních sítích. Nejlepším odpočinkem je pro ni spánek. Má vyzkoušené, že ideální délka spánku je 5,5 hodiny. „Míň mi nestačí, když spím delší dobu, už jsem přespalá,“ popisuje influencerka, jejímž poznávacím znamením je výrazný make-up, dlouhé řasy a odvážné outfity.

Důležitou součástí jejího života je pohyb. S přítelkyní chodí cvičit téměř každý den, běhá anebo se věnuje józe. I když sportování miluje, jsou chvíle, kdy dá přednost odpočinku. Dobře si uvědomuje, že dělat cokoli na sílu nemá smysl. „Někdy mi to vyjde, že jdeme cvičit čtyřikrát nebo pětkrát v týdnu, ale ne vždycky to je možné. Program mám dost nabitý a někdy se mi prostě už nechce. Když dopředu vím, že trénink nebude stát za nic, tak radši nejdu.“

Moderní technologie? Velká pomoc i motivace

Zvládnout náročný životní styl, ale také naplánovat odpočinek Veronice pomáhají moderní technologie. Například chytré hodinky jsou výborným pomocníkem při meditačním cvičení. „Miluju moderní technologie. U všeho, co dělám, takže i u sportu nebo v posilovně, si zapínám buď chytré hodinky Samsung Galaxy Watch5, nebo nějaké aplikace,“ tvrdí. Běhání je podle ní ukázkovým příkladem aktivity, u níž je možné díky chytrým hodinkám velmi rychle sledovat progres. A zároveň díky nim pozná, kdy už má dost a je čas odpočívat.

Spočítají ovečky za vás. Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch5 sledují mimo jiné spánkovou aktivitu

Přestože je Veronica velkou fanynek chytrých technologií, nenechá se výsledky příliš ovlivňovat. Ve všem, co dělá, se řídí hlavně svým pocitem. „Ve chvíli, kdy třeba běžím, vidím na hodinkách uběhnuté kilometry a spálené kalorie, z toho mám radost. Spíš mě to motivuje, než že by mě to demotivovalo a cítila jsem se tím být nějak svázaná,“ popisuje.

Bez pozitivního přístupu by to nešlo

Velmi důležité pro to, aby člověk zůstal v pohodě i při aktivním způsobu života, je podle youtuberky umět zvládat stres. Možná někoho překvapí, že Veronica vůbec nepije kávu. Alternativou jsou energetické drinky. Považuje se spíš za introvertku, a proto když ji něco trápí, dává přednost samotě. „Je to taková instantní medicína a rychlá pomoc, která mě většinou vyklidní,“ říká influencerka s italským původem.

Žádná ze zásad, jimiž se Veronica Biasiol celý život řídí, by nefungovala bez pozitivního přístupu a nastavení mysli. „Mindset je nejdůležitější ze všeho. To znamená dělat věci, které vás baví, a obklopovat se fajn lidmi, kteří vás nevysávají, ale dávají vám dobrou energii. Nedělat nic zbytečně a nelámat nic přes koleno,“ shrnuje životní zásady, které podle ní mají obecnou platnost a dají se aplikovat v podstatě na všechno.