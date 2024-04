Necelý rok nevěry. Modelka Biasiol a bývalá účastnice Survivoru se rozešly

„Ano, rozešly jsme se. Naše osobnosti jsou zjevně neslučitelné, a to mě vede k nutnosti jít dál vlastním směrem. Poslední tři roky byly jedny z nejintenzivnějších v mém životě, ale cítím, že jsme si předaly, co jsme měly. I přes neustálé snahy o zlepšení jsem po posledních událostech rezignovala a vztah nadobro ukončila,“ napsala Veronica Biasiol na Instagram.

„Prosím, žádné další spekulace proč, jak, kvůli komu nebo čemu. Jde o moje osobní rozhodnutí, naše soukromí, a především dva cizí životy. Respektujte to,“ dodala modelka a finalistka Miss Czech Republic.

Vzápětí se na sociálních sítích k rozchodu rozepsala i její nyní už bývalá partnerka Bára Mlejnková. „Vím, že čekáte na nějaké vyjádření k tomu rozchodu. Já na to momentálně nemám náladu ani čas se zamýšlet, co tam napsat, aby to vypadalo, co nejlíp. To prostě nedělám. Jediné, k čemu se můžu vyjádřit, je to její vyjádření. Já jsem čekala, že se buď na něčem domluvíme, nebo to tam napíše asi trošku upřímněji. Já s tímhle, co tam napsala, vůbec nesouhlasím. Takže uvidíme, jestli se mi to bude chtít nějak řešit, nebo ne. To, jak se Verča vyjádřila, za mě není skutečný,“ napsala pokerová hráčka a účastnice show Survivor Česko a Slovensko 2023.

Barbora Mlejnková a Veronica Biasiol

O tom, že se influencerky rozešly, spekulovali jejich sledující už několik dní. Biasiol smazala ze svého profilu na Instagramu několik společných fotek s Mlejnkovou, ta v reakci na to napsala k jedné starší společné fotce „27. března 2024. Všechno smazat nejde“.

Mlejnková a Biasiol se daly dohromady v roce 2021. Loni pak vyšlo najevo, že modelka svou partnerku téměř rok podváděla s jinou ženou. „Není to nic, co bych chtěla říkat veřejně, je to strašně trapné a beru to jako své osobní selhání. Loni v létě jsem poznala někoho, kdo se mi líbil, s kým mi bylo dobře. Celé to trvalo deset měsíců, kdy já jsem udržovala paralelní vztah s někým dalším,“ přiznala tehdy Biasiol.

K nevěře se tehdy vyjádřila i žena jménem Alice, se kterou měla Biasiol Mlejnkovou podvádět. „Lidi, nemusí vám mě být líto. Já vím sama, jak to bylo a vím, kde je pravda pravdoucí. Kdybych chtěla, tak si všichni sednete na zadek z toho, jaká jsem byla ‚desetiměsíční berlička.‘ Ale nechám si to pro sebe. Nejsem had,“ uvedla.