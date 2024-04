Vztahová krize je občas zdravá. My je míváme každý týden, říká Emma Smetana

Jsme na akci věnující se líčení. Jste od dob svého pobytu ve Francii „zhýčkanou“ uživatelkou make-upu?

Francie mě určitě ovlivnila v tom, že fandím značkám, které spojují francouzskou tradici a určité rokenrolové pojetí života. To platí pro kosmetiku i oblečení. To si člověk samozřejmě pořizuje méně často, protože to jsou trochu jiné částky.

Když se dívám na váš dnešní outfit, první co mě napadlo je, jak moc do výběru oblečení zasahovala vaše dcera Lennonka?

Vůbec! V době, kdy jsem se oblékala, byla na klavíru. Nebyla doma, neviděla mě a myslím, že mě pochválí. Má ráda tento můj infantilní náhrdelníček z jednoho sekáče v Aténách. Ten nosíme obě, tak jsem si ho vzala. Co bych jinak k tomu výběru oblečení řekla? Dozvěděla jsem se, že nová kolekce rtěnek značky, kvůli které tu dnes jsme, se nese v růžovo-fuchsiovém duchu. A já měla dostatečně dobrou a tím pádem trochu infantilní náladu na to, abych přistoupila na barvu dne.

Máte s líčením zkušenosti. Dovedete se namalovat i při jízdě v metru?

Dnes jsem si dala pouze modrou řasenku a „nude“ (tělovou) rtěnku. To zvládne asi i v metru každý. Víc jsem tomu nedala.

Jordan Haj a Emma Smetana na koncertě ve Foru Karlín 4. listopadu 2023

Vlasový styling připomíná zpěvačku Kim Wilde během éry hitu You Keep Me Hanging On...

Já jsem se díky vám dozvěděla, že existuje... Ne, spíš je to kvůli hudebním cenám Anděl. Těšila jsem se, že vynesu šaty, co jsem si přivezla z Bali. Připadalo mi ale, že být k nim platinová blond, to by už bylo možná na hranici vulgarity, do které jsem se ale nechtěla dostat. Tak jsem ze sebe šla udělat šedivou babičku.

Váš partner Jordan Haj odpovídal nedávno hejtrům na Instagramu, kteří na něj útočili úplně zcestně kvůli jeho původu, aniž by věděli, odkud je. Jak moc se u vás doma řeší toto téma?

To vůbec neřešíme. Jordy byl kvůli svému původu i zkušenostem z Izraele a proto, že se rozhodl v současné situaci nemlčet, hostem v Událostech komentářích na České televizi. Obecně si myslím, že je asi ochotný tuhle debatu vést s lidmi, co poslouchají nějakou reálnou argumentaci. Hlasy různých „křiklounů“ k nám až tak úplně nedoléhají.

Zaregistroval jsem, že všem hejtrům, kteří mají různé nenávistné komentáře, říkáte už dlouho křiklouni...

Fakt? Já nevím. Teď jsem byla na sebe pyšná, že mě to napadlo a já už jsem to někdy předtím říkala, jo? Aha, tak člověk nakonec vykrádá sám sebe. Nebo to říkal Jordy? Tak jo, uděláme z toho tradici. (úsměv)

Jak moc vás hřeje u srdce, že váš milovaný muž Jordan Haj vydává sólovou desku?

Jordy je chodící rozdavač nápadů, talentu a podnětů. Všichni z toho žijeme už spoustu let. Jeho první indie rocková kapela Peter Pen Complex, pak projekt Kapitán Demo, pak já a moje debutové album, pak samozřejmě i naše společná deska... Jelikož po něm furt někdo něco chce, doteď neměl čas se zaměřit čistě sám na sebe. Naštěstí loni prohlásil, že už to letos udělá. Některé sólové singly už vydal. Byly to tři písničky, The End of the World, A Perfect President a Savage. Teď v dubnu vychází nová deska. Bude se jmenovat Memory Lane, hrál ji s Jirkou Burianem ve Fóru Karlín na našem společném koncertě a lidi jásali. To bylo dobré znamení, že se to asi chytne. Následovat bude náš společný duet, ale opět to bude na jeho sólové desce.

Jordan Haj a Emma Smetana (Halloween párty, Praha, 31. října 2023)

V čem tkví tajemství vašeho vztahu? Partneři mívají běžně třeba po sedmi letech, jak se říká, vztahovou „krizovku“. Oba jste známí, „neútočí“ na vás obdivovatelé a obdivovatelky?

Aha. Tento úhel pohledu mě ještě nenapadl, že by nás mělo vztahově ohrožovat to, že je na nás víc vidět. Nad tím se zamyslím. Ale řekla bych, že to je možná spíš stmelující věc, protože člověk má pak tendenci ještě víc si uvědomovat tu cennou přítomnost těch nejbližších lidí. Lépe rozlišuje ten široký svět versus ten opravdu blízký, rodinný, přátelský... A ještě víc si ho váží.

Recept na šťastný vztah asi nemám. My se pořád se stejnou pravidelností dokážeme občas pohádat, což si myslím, že je pro nás prospěšné. (smích) Mluvil jste o krizích, které nastávají po sedmi letech vztahu. My máme krize po sedmi dnech. Cyklicky. Už těch skoro šestnáct let. Krize je občas zdravá. Myslím, že smysl pro humor je docela dobrou zbraní, kterou se člověk ubrání lecčemu neveselému v životě, včetně vztahových napětí.

V České republice se momentálně otevírá téma legalizace konopí. Až budou vaše dcery v určitém věku a vy budete možná čím dál úzkostlivější mámou, protože vám přestanou postupně říkat kam a s kým jdou a co dělají, jakou jim dáte průpravu do života ohledně drog a jejich nástrah?

Asi zkopíruji model, co na mě aplikoval můj tatínek. Ten jakožto šéf největšího rockového klubu v Paříži o hodně kamarádů kvůli drogám přišel. Sám byl celoživotním abstinentem. Myslím, že jednou zkusil jointa a tím to haslo. Já jsem na tom úplně stejně. Jednou jsem potřebovala ohromit svého prvního kluka, tak jsem si potáhla marihuany. Nic to se mnou neudělalo a tím moje drogová zkušenost končí. Takže já o tom nevím nic. Asi díky tatínkově výchově se drog spíš strašně bojím, až panicky. Myslím, že jsem v uměleckém prostředí trochu za exota. Neznám benefity případného užívání, ale už jsem zároveň sestoupila z pozice, kterou jsem zastávala dřív. Myslela jsem si, že kdokoliv fetuje, je loser, protože se neumí bavit bez toho. To už si nemyslím.

Celkově jsem vyměkla a obecně lidi méně soudím. Spíš je mi některých tak nějak líto. Já sama jsem opilá po jedné deci vína. Svoje děti budu asi vychovávat v tom, že to je hrozné bububu. Než zjistím, že se mi vymkly a že v rámci puberty něco zkoušejí. Jsem sama na sebe zvědavá. Naštěstí je to zatím doufám daleko. Lennonce je sedm let. Takže teď jste mi položil otázku, kterou jsem já sama sobě zatím ještě nedala.