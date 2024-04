My muzikanti bychom se neměli ženit. Rodina pak trpí, míní Felix Slováček

Krásné je žít, to je název vašeho nového dokumentu, kterého by se měli diváci dočkat v roce 2025. Jak moc v něm odhalujete soukromí?

Odhalím hodně. Je skutečně potřeba to vidět, protože povídat o tom, to je jako mluvit o muzice, kterou člověk neslyší. Je to v podstatě můj život, který bych chtěl znovu prožít. Tak jak je a jak byl.

Prozradíte jména vašich dlouholetých kolegů a kamarádů? Kdo všechno tam o vás mluví?

Je potřeba to vidět. Já bych je teď mohl jmenovat, ale nechci. Já chci, aby lidi přišli do kina a viděli ty, kteří se mnou spolupracovali. Muzikanty a všechny.

Věřil jste v osmdesátých letech v to, že se vám i v roce 2024 bude stále pracovně dařit a že budete vést takto aktivní život?

Přiznám se, že jsem si myslel, že až mi bude šedesát, půjdu do důchodu. Ale ono to nejde. Muzika je tak nádherná a inspirující věc! Je tak živoucí a dodává energii. Když se postaví člověk před big band a orchestr začne hrát... To je, přátelé, lepší, jak dovolená v Turecku, Chorvatsku či na Floridě.

Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší (2023)

Měl jste v životě období, kdy jste zvolnil a zjistil jste, že se nudíte?

Ne, to jsem nikdy neměl.

Co pro vás znamená vaše rodina? Ty chvíle, když nejste před objektivy fotoaparátů a kamer...

Víte, my muzikanti jsme se správně neměli nikdy ženit. Ale když už se to stalo, ta rodina tím přece jen malinko trpí, že hraji pořád někde ve světě. Tak už to ale u uměleckých rodin je. Mám tři děti. Dceru René z prvního manželství a Felixe a Aničku, které mám s Dádou.

Kdybyste mohl změnit dvě věci ve svém životě, co by to bylo?

Absolutně nic. Já bych to prožil znovu a rád. Tak, jak to bylo.

Co si rád dopřejete za vydělané peníze? Nebo spíš šetříte?

Já jsem se rozhodl, že už nebudu nic spořit. Když něco vydělám, tak někam odjedu a užiji si dobré jídlo na dobrém místě, u teplého moře. Nemá význam, abych já v mém věku něco šetřil.

Přijde na premiéru dokumentu i vaše žena Dáda?

Nepřijde. To je tak všechno, co k tomu můžu říct.