V pubertě jsem své tělo týrala, po porodu je to jinak, říká Nikol Švantnerová

Začněme čistě modelkovským údajem. Kolik centimetrů měříte?

180 centimetrů, s podpatky pak obvykle kolem sto devadesáti. Taková trochu basketbalistka.

Pozastavují se lidé občas nad vaší výškou?

U mě to byl asi největší problém, když mi bylo třináct let. Už tehdy jsem měla sto osmdesát centimetrů. V modelingu to bylo super, ale na základní škole moc ne. I proto jsem nechodila do tanečních. Bála jsem se, že nebudu mít s kým tancovat. Všichni byli o hlavu menší než já, takže to bylo spíš náročné pro mě, než pro okolí, než jsem se s tím srovnala. I teď na mě lidé občas zírají. Ale tím, že naštěstí i můj partner je vysoký, tak je mi to vlastně jedno.

Jak moc vysoké podpatky si tedy berete, když jdete do společnosti s partnerem?

Partner naštěstí měří přes sto devadesát, takže myslím si, že podpatky do patnácti centimetrů můžu. To je pro mě maximum, pak už je totiž naprosto nemožné v tom chodit. Ale já jsem spíš tenisková, takže tím je to jednodušší.

Jak změnil váš život modelky fakt, že jste se stala maminkou?

Všechno je naprosto od základů překopané, tak bych to nazvala. Myslím, že to je u modelek individuální, ale třeba já jsem taková maminka, která dítě nikdy neodkládá a je s ním opravdu nonstop. Prostě to tak cítím, mám to tak. Samozřejmě je teď náročnější skloubit aktivity a rozvrhnout si čas, práci a podobně. Na druhou stranu jsem si už jako těhotná řekla, že je pro mě mateřství na prvním místě. To ostatní mi neuteče. Už jsem toho hodně zažila, takže to tak i beru a vždycky stavím na první místo Miunku. Pokud dostanu práci, kterou zvládneme spolu, tak ji beru. Pokud ne, tak zkrátka ne.

Když už máte tu osobní zkušenost a víte, jak to funguje, jak dnes koukáte na některé celebrity, které mají také děti, ale neustále jsou někde na večírcích a různých akcích?

Neodsuzuji to, každý to máme nějak. Možná jim závidím volnost (smích), každopádně já to chci takhle a jinak bych to nedokázala. Mateřství a vztah s malou mám nastavený tak, že si neumím představit být třeba hodinu, dvě bez ní. Už teď jsem nervózní, že ji nemám u sebe. Teď to takhle mám. Myslím si, že to je hodně i tím, že stále kojím, takže máme mezi sebou takové to pouto. Ale jak říkám, je to na každém, jak to vnímá a absolutně to neodsuzuji. Každý to mateřství máme jiné a chápu, že pokud má člověk druhé nebo třetí dítě, tak už je to pak asi trošičku jinak.

Jakým způsobem se budete snažit vést výchovu? Malá je ještě ve věku, kdy ji můžete rozmazlovat, ale později na ni budete muset asi začít být přísnější. Umíte si to představit?

Je to strašně těžké. Já jsem si o spoustu věcí řekla už na začátku, jak budou. Absolutně tak ale nakonec nejsou. Tvrdila jsem třeba, že dítě od jednoho roku bude samo v pokojíčku. A stále spí se mnou v posteli a s partnerem. Člověk si něco nalajnuje a pak se mu to úplně zbortí. Samozřejmě si budu možná jednou některé věci vyčítat, ale dělám to podle toho, jak to cítím v tu chvíli. Což je ne vždy tak, jak by to asi mělo být. Pokud ji chci někdy rozmazlovat hračkou, tak jí tou hračkou zkrátka rozmazluji.

Na ženy obecně je v dnešní době vyvíjen velký tlak. Objevila jste se coby modelka v mnoha magazínech. Až děti jednou odrostou, budete si říkat, co teď bude s vaší kariérou? Stoupnete si před zrcadlo ve spodním prádle a budete přemýšlet, co na sobě měnit?

Tomu nechávám zatím celkově otevřené dveře. Je to strašně náročné. Tělo si funguje, jak chce. Mateřství s ním udělá také své. Vždycky jsem na sebe byla extrémně přísná a myslím si, že jsem svoje tělo v době modelingu hodně týrala. Třeba ve třinácti letech, kdy jsem to ještě neměla v hlavě úplně srovnané. Byla jsem ještě mladá. Něčím jsem si prošla a teď to svoje tělo vnímám úplně jinak.

Mám soudnost a pokud po dvou dětech budu mít celulitidu a uvidím, že už ta postava nebude taková, abych dělala modeling, nebudu se nikde vystavovat ve spodním prádle. Pravda je, že jsem taková, že budu dělat opravdu sto procent pro to, abych sama se sebou byla spokojená. Abych si jednou stoupla před to zrcadlo a řekla si, že i po dvou dětech je to pořád dobrý. (smích)

Je pravda, že ve chvíli, kdy jste maminka, něco v té hlavě přepne a některé věci, které byly dříve neakceptovatelné jsou teď v pořádku?

Už nejsem úplně nejmladší, takže to tak mám u některých věcí už delší dobu. Něco jsem si zažila. I s tím tělem, různé zdravotní problémy a podobně. Ale ano, mateřství a celkově těhotenství a všechno dohromady změnilo pohled na mnoho věcí. Když člověk vidí, jak je tělo naprosto úžasné a zvládne těhotenství i porod, o to víc si ho možná potom člověk váží a bude mu víc naslouchat. Alespoň já to tak mám.