Teď už chodí hlavně pozitivní ohlasy, říká Smetana o seriálu Eliška a Damián

„Najdi lano a strom za lesem, vyber větev, co nás oba unese. Proč jsme spolu, když se stále nesnesem,“ zpívá se ve vánoční písni Štastný a veselý. „Je to taková krvavá záležitost pro všechny, co mají plné zuby veselých láskyplných písniček, které mohou někomu navodit depresi z toho, že to u nich doma nebo v páru není zas tak idylické. Je v tom humorná nadsázka,“ vysvětluje Emma Smetana v rozhovoru na ÓČKU, kam přišla i s manželem Jordanem Hajem.

Během rozhovoru v pořadu Mixxxer Live přišel ze strany moderátora Vojty Drahokoupila i dotaz na seriál Eliška a Damián, ve kterém herečka a zpěvačka ztvárnila hlavní roli. „Seriál už je od půlky října dotočen. Hlavní seriálovou roli jsem měla poprvé. Bylo to krásné, si to zkusit. Točit patnáct dní v měsíci půl roku v kuse byla velká výzva. Byla jsem doma nesnesitelná, za to se omlouvám,“ říká Emma Smetana směrem k Hajovi.

VIDEO: Jordan Haj & Emma Smetana - ŠŤASTNÝ A VESELÝ:

První reakce po odvysílání počátečních dílů byly podle jejích slov opravdu hrůzostrašné. „Všechny nás to moc mrzelo, ta první vlna. Teď je to tak, že se to profiltrovalo a ti, co se o ten seriál zajímají nadále, jsou ti, co se na něj dívají. Takže každé pondělí přijde strašně moc hezkých zpráv, že lidé viděli další díl. Hodně to prožívají. Asi to má i hodně příznivců. Takže pro mě je ta zkušenost vesměs hrozně hezká,“ popisuje.

Filmové natáčení čeká za pár měsíců i Jordana Haje. „Na jaře mám začít točit, vznikl moc hezký scénář, dělá to Honza Hřebejk, bude to takové drama, odehrávající se na malé ploše a se skvělými herci. Tím jsem myslel sebe,“ vtipkuje se smíchem muzikant. „Ne, je to tak, že jsou tam nejlepší herci, kteří tu jsou a které znám. Bude to moc hezké. Když už se k herectví mám vracet, tak rovnou na tuto úroveň, to mi přijde skvělé,“ dodává.

Na sobotním koncertě manželů vystoupí jako host například také muzikant Lazer Viking, vítěz Česko Slovenské SuperStar Adam Pavlovčin, který působí pod jménem ADONXS a DJ a producent Jakub Strach alias NobodyListen.