První český nekonečný seriál Rodinná pouta měl premiéru před 20 lety

Televize Prima oslovila několik tvůrců, aby vytvořili návrh na nový český seriál, který by se vysílal dvakrát do týdne a byl by pro celou rodinu. Jako vítězové vyšla tehdy osmadvacetiletá dvojčata – scenáristky Kateřina a Jitka Bártů.

„Pro nás to byla tenkrát výzva. Byly jsme mladé a nic nebylo nemožné. Nezalekly jsme se a šly do toho,“ vzpomíná na začátky Kateřina Bártů, která psala všechny díly se svou sestrou Jitkou. Nic jiného tenkrát nedělaly, na nic jiného nebyl čas.

„Mě moc těší, že i po dvaceti letech mají diváci seriál rádi. Jsem na to pyšná, protože v době, kdy se začalo natáčet, tomu všichni dávali různá jména, ale Rodinná pouta se stala rodinným seriálem, na který všichni vzpomínají. Udělá mi radost, když mi po dvaceti letech někdo řekne, že se celá jejich rodina sešla a dívali se na něj společně,“ popisuje Kateřina Bártů.

Scenáristky seriálu Rodinná pouta Kateřina a Jitka Bártů

Jakmile začala znělka, o kterou se postaral skladatel Karel Svoboda, lidé usedali k obrazovkám a seriál se dočkal velké sledovanosti a také odstartoval kariéru mnoha herců.

„Tenkrát jsem šla na konkurz a sešla se tam s Romanem Štolpou, krásně jsme si sedli a tvůrcům jsme se asi líbili a obsadili nás. Hráli jsme pak manžele. Splnil se mi sen, a vůbec jsem nedoufala v to, že to bude tak dlouhý a oblíbený seriál,“ vzpomíná na začátky Dana Morávková, která se tak na pět let proměnila v drsnou podnikatelku Andreu Rubešovou.

„Tenkrát mi diváci hodně posílali dopisy. Mysleli si, že jsem taková jako Andrea. Ambiciózní, bohatá, že všechno zařídím a že pro Andreu není nic problém. Chlapi mi psali, že mě zkrotí…“ vzpomíná na dobu natáčení Morávková, která kvůli seriálu změnila i image. Byl to požadavek tvůrců. S Andreou trávila Morávková pět let, a nikdy jí nelezla na nervy. „Když něco hrajete, musíte mít tu postavu rádi. Občas jsem byla vykulená, když jsem byla na zájezdu s divadlem – a přijdou za vámi a řeší Andreu,“ přiznává herečka.

Alice Bendová, Tomáš Krejčíř a Klára Jandová v seriálu Rodinná pouta (2004)

Nikdo z herců se tak nezalekl a šel do natáčení, které bylo nové a neprobádané. „My jsme to měli tak, že nikdo nevěděl, do čeho jde. Byla tu tradice tak 13dílných seriálů, a nikdo si vůbec neuměl představit, jak by dlouhodobý projekt měl vypadat. Oslovovaly jsme neznámé herce, všichni byli mladí a nadšení,“ popisuje Kateřina Bártů, která se svou sestrou dávala seriál dohromady.

„Vždy jsme připravily seriál na rok, to bylo kolem 100 dílů, a pak se vždy jednalo o dalším pokračování. Nakonec jsme po šesti letech řekly, že v nejlepším se má přestat, a seriál po 550 dílech skončil. Všechno se potkalo ve správnou chvíli. Námět, načasování... Studovaly jsme v Americe a měly odvahu a důvěru televize. Zariskovaly jsme a společně něco vytvořily – a vyplatilo se, protože i po těch dvaceti letech si to všichni pamatují,“ uzavírá Kateřina Bártů.

