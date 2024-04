Když mě někdo zklame, přestane se mi líbit i vizuálně, říká Andrea Bezděková

S Andreou Bezděkovou jsme se potkali na akci věnované cukrovinkám. Užíla jste si jako malá sladkostí dosti, abyste si to potom v dospělosti nemusela vynahrazovat?

Některé sladkosti jsou pro mě jako taková zhmotněná vzpomínka na dětství. Objely se mnou všechny ty různé dětské tábory, všechna soustředění, takže na ně vždycky budu vzpomínat jen v dobrém. A v tom dospělém životě, když na něco takového narazím u pokladny, tak to většinou skončí v košíku.

Coby modelka, influencerka a moderátorka. Jak moc se v jídle hlídáte?

Patří to nějakým způsobem k mé práci. Ale já sportuji, takže si na oplátku můžu dopřát ledacos dobrého.

Máte nějaký striktní fitness režim? Postava je samozřejmě o kalorickém deficitu, ale také o tom, kolikrát týdně chodíte cvičit.

Já jsem nikdy žádný striktní režim neměla, protože jsem se ke svému tělu snažila vždycky chovat hezky a přistupovat k tomu nějakým způsobem vyváženě. Pro mě je zdravý životní styl v podstatě běžná rutina.

Vlasů zůstává po zimě na hřebenu také občas trochu víc, než obvykle. Co proti tomu děláte?

Zrovna toto bylo moje velké téma a zhruba půl roku jsem měla pocit, že ještě pár mytí hlavy a budu plešatá. To jsem nesla velmi těžce, ale jedla jsem různé vitaminy, masírovala jsem si pravidelně pokožku hlav hlavy a nějakým způsobem se to dalo zase zpátky do „rychtyku“.

Co váš milostný život? Jak moc ho sdílíte s veřejností, se svými sledujícími na sociálních sítích? Žijete se zpěvákem Sebastianem...

Řekla bych, že v rámci možností sdílím dost úsporně. Ale tak pořád mě nějakým způsobem živí sociální sítě. Něco tam občas pustím. Ale jenom to, co já sama dovolím.

Vnímáte zpětně přiznání vztahu s vaším bývalým přítelem, hercem Markem Lamborou, jako chybu? Měli jste s tím tehdy možná ještě nějaký čas počkat, nebo s tím nechodit na veřejnost?

My jsme čekali rok skoro, bych řekla. Takže my jsme ani nebyli ti, kteří to první přiznali. Na nás byla nějaká, jak se říká „sledovačka“, nebo něco takového. Takže to v bulváru udělali za nás. A my jsme to pak, protože jsme se měli rádi, potvrdili.

Mrzí vás teď, že vás odhalili? Že to třeba mohlo být úplně všechno jinak?

Ani ne. My jsme si potom ve finále z toho dělali legraci, že nám udělali docela hezký fotky. Takže v tom přiznání jsme je i použili. (smích)

Je pro vás v jistém ohledu špatná reklama nakonec ta nejlepší, protože vám třeba otevře cestu k novým sledujícím a novým spolupracím?

Určitě ne. Nikdy jsem toho nebyla zastáncem. A pokud to bude v mých silách, tak to tak ani nikdy nebude.

Váš partner Sebastian soutěžil v době natáčení tohoto rozhovoru v Survivoru. Jste tu ale po boku muže, kdo vás sem dnes večer doprovodil na tuto akci?

Doprovodil mě můj kamarád Oťas, který má svoji módní značku.

Jak moc často se od něho necháte přemluvit a vezmete si na sebe do společnosti jeho módní kousky?

Oťas má primárně teď na svědomí různé teplákové soupravy. To je samozřejmě věc, která se dá použít v podstatě kdykoliv, když chce člověk být v komfortu.

Kolik má modelka a influencerka jako vy doma bot? A kolik jich ve skutečnosti opravdu nosí?

Hodně. Až se za to stydím. Nosím zhruba tři páry. Já bych je hrozně ráda třeba dávala svým kámoškám, ale mám nejmenší nohu. A ony jsou všechny naštvané, že si snad dělám srandu. „Proč musíš mít tak malou nohu číslo 38? Vždyť my z toho nemůžeme mít ani žádnej benefit!“ (smích)

Vzhlížíte k někomu jako ke svému vzoru nebo inspiraci?

Pro mě je krásná žena tehdy, když se mi líbí nějakým způsobem i její chování a vyjadřování a ztotožňuji se s jejími názory. Takhle to mám právě i s chlapama. To, co je vevnitř, pro mě úzce souvisí s tím, co je navenek. Když mě někdo třeba zklame, tak se mi přestane líbit i vizuálně.

Muž se vám tedy musí líbit vizuálně i vnitřně, aby vám imponoval?

Já se moc neumím platonicky zamilovat. Třeba jen do fotky. To je pro mě hrozně málo. Samozřejmě potřebuji, aby mě kluk přitahoval svým zevnějškem, ale jen vzhled určitě nestačí.