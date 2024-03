Šla bych do toho znovu, říká Ornella Koktová. Po kolapsu odstoupila ze Survivoru

Součástí show Survivor je pro mnohé i sáhnout si na úplné dno svých sil. To má za sebou i Ornella Koktová, která nakonec musela ze soutěže odstoupit. „Podlamovaly se mi nohy, skončila jsem pak v nemocnici, kde jsem dostala dvoje antibiotika. V tom stavu jsem nemohla soutěžit v těžkých disciplínách a v takovém vedru,“ popisuje v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách na Nově.

Podnikatelka vzdala soutěž na vlastní žádost kvůli zdravotním problémům. „Už delší dobu mi nebylo úplně dobře. To vyvrcholilo v noci, kdy se mi udělalo tak špatně, že jsem upadla do bezvědomí. Chtěla bych poděkovat Martinovi za pomoc,“ řekla na kmenové radě, kam ji přivezli z nemocnice.

Martin Carev umí jako jeden z mála hráčů španělsky a pomohl Ornelle domluvit lékařskou pomoc i transport z ostrova do nemocnice. Odtamtud ji později opět odvezli na kmenovou radu. Ornella se rozhodla v soutěži nepokračovat. „Necítím se stále dobře, je to těžký takhle to říct, ale ta moje cesta tady je u konce. Nevidím jinou cestu, protože to stále není dobré, jsem máma, mám děti a nemůžu jet na hranu, i když mě to hrozně mrzí,“ dodala a ostrov opustila.

Josef Kokta vzápětí po manželčině odjezdu v rozhovoru pro iDNES.cz prohlásil, že Ornella na ostrově dlouho nevydrží a hladová je protivná.

„Quentin už je takový předpuberťák, je mu jedenáct let, takže tomu to připadalo cool, že bude jeho máma v Survivoru a bude se o tom bavit se spolužáky. Ale Pepa se mi hned vysmál, že tam nevydržím ani dva dny. Doma si ze mě dělal srandu. Já mám totiž hodně ráda jídlo, jsem takový mlsný jazýček a gurmán, takže se mi smál, že s trochou rýže tam nepřežiju,“ popisuje Koktová.

Největší šok pro ni bylo to, že některé věci vypadají na obrazovce jinak než v reálu. „Při soutěžích jsou ty různé věci v televizi z pohledu diváka malé. Ale pak když jsem stála například před pyramidou, na kterou se mělo lézt, byla ve skutečnosti obrovská. V televizi to člověk vůbec tak nevnímá. Souboje a hry se navíc točí v pravé poledne v tom největším horku,“ vysvětluje.

V Survivoru zažila i hurikán. „Měli jsme dvě minuty na to sbalit si věci a jít. Ani jsme vlastně nevěděli, že je hurikán, jen jsme se měli přesunout. Skončili jsme najednou ve vnitrozemí, v džungli. Tam bylo ještě více různé havěti, tarantulí, škorpiónů, ještěrek a podobně. To bylo za mě asi drsnější, než u toho moře. Celkově bych to tam přirovnala k vězení Alcatraz, protože jsme všichni byli extrémně hlídaní. Nemůžete se sami ani dojít někam vyčůrat,“ říká. Přesto by prý i po této zkušenosti do této reality show šla znovu.

Ornelliny první kroky na letišti vedly k občerstvení. „Zajela jsem do fast foodu a koupila jsem si normální jídlo,“ směje se. Říká, že v životě pokořila hned několik výzev. „Jedna z nich byla ta, že jsem zvládla dětství s mou matkou. Pak bych zmínila i to, že jsem zvládla tři porody. Matku jsem šest let neviděla. Ten vztah je opravdu na bodu mrazu. Nebavím se s ní a nechci jí dávat mediální prostor. Přijde mi, že to je typ člověka, který šíří jen negativitu,“ dodala Koktová.

