Modelka Gašpárová způsobila autonehodu. Udělalo se mi náhle špatně, říká

„Zákon schválnosti zafungoval. I když řídíte denně a nikdy nezpůsobíte žádnou dopravní nehodu, tak když si koupíte nové auto, tak to musí být. Za nehodu jsem mohla já. Nicméně to, co jí předcházelo, bylo šílené. Zničehonic se mi udělalo špatně za volantem. Měla jsem obrovské křeče v břiše, celá jsem se orosila, mžitky před očima, zalehly mi uši... Prostě stav, jak před omdlením,“ popsala Gabriela Gášpárová na Instagramu.

„Snažila jsem se rychle přejet křižovatku, abych mohla v pohodě zastavit. Ale nestihla jsem to. V tom stavu jsem viděla zelenou, ale nedošlo mi, že mám v tu chvíli dávat přednost protijedoucímu autu, které jsem vlastně ani neviděla. Jediné štěstí je, že se při nehodě nic nestalo té paní, které řídila to druhé auto,“ říká modelka.

Petr Havránek sdílel na Instagramu foto z místa nehody jeho partnerky Gabriely Gašpárové. (duben 2024)

Poté, co vystoupila z auta, jí prý bylo stále hůř. Na místo nehody později přijel její partner Petr Havránek, který zavolal sanitku. „Vůbec jsem nevěděla, která bije. Odvezli mě do nemocnice, kde to tedy bylo naprosto šílené. Jestli jsem se někdy cítila jako kus hadru, tak to bylo tam,“ postěžovala si Gašpárová s tím, že jí zdravotníci „na několikrát surově rozpíchali ruce při odběrech krve“.

Gabrielu Gašpárovou mohou diváci znát například z reality show Love Island. Od roku 2014 se věnuje modelingu, v roce 2016 vyhrála soutěž Dívka roku. Zahrála si v seriálu Škola mého života a filmu Bastardi 4 režiséra Tomáše Magnuska.

