Hladová Ornella je protivná. Řekl jsem jí, že Survivor nedá, přiznal Kokta

Je pravda, že jste Survivor nikdy nesledovali?

Věděli jsme, že ta soutěž existuje, ale neviděli jsme ani jeden díl. Když nabídka ženě přišla, koukli jsme na kus druhé řady, abychom věděli, o co jde. Ornella četla něco o zahraničních verzích, třeba té australské, ale nevěděla, jak probíhá česká.

Jaké byly první dojmy?

Pro mě to bylo drsné, řekl jsem jí: Takovou hrůzu nedáš, vůbec o tom neuvažuj.

Neposlechla a nabídku přijala. Co podle vás rozhodlo?

Touha po dobrodružství a skutečnost, že od mládí, od svých devatenácti, je se mnou a s dětmi. Nestačila si nic užít a za těch dvanáct let s námi moc adrenalinových zážitků neměla. Proto do toho šla, i když věděla, že se v takové soutěži může udát cokoliv.

Proč nevěříte že na ostrově vaše žena vydrží? Proč jste takový skeptik?

Protože jak říkám: znám své lidi. Vím například, jak má Ornella ráda jídlo, jak je protivná, když má hlad a jak to asi může vypadat, když nebude jíst tři čtyři dny. Natož delší dobu.

Ale určitě má i vlastnosti, kterými může v soutěži zabodovat a budou se jí hodit.

Její výhoda může třeba být, že má ráda lidi a dokáže s každým vyjít. Je to normální pohodová holka. Pokud na ni ostatní nebudou koukat jen přes informace z bulváru, bude to mít dobré.

Její mediální obraz je takový zvláštní.

Jo jasně, to víme, lesk a bída bulváru. Ale většina lidí, když ji pozná osobně, zjistí, že je to holka jako každá jiná, milující máma a žena, která prožívá běžné radosti i starosti. Myslím, že to bylo vidět, když jsme byli ve Výměně manželek, tam taky ta druhá rodina pochopila, že je Ornella úplně normální. Ale je fakt, že tahle reality show byla procházka růžovým sadem ve srovnání s tím, co ji čeká v Survivoru. Výměna byla na deset dnů a měli jsme co jíst.

Jaká je vlastně minimální doba, po kterou bude vaše žena pryč? Když tedy budeme počítat, že se v Dominikánské republice dlouho neohřeje…

To já přesně nevím. Vím jen, kdy odletěla, to bylo 26. ledna. Prostě jen čekám na zprávu: letí domů, dojeďte si pro ni na letiště. Může to být zítra, nebo za měsíc. Žádné informace nedostávám, netuším, jak si stojí, jak se jí daří. Vím jen, že nemá na to, aby takovou soutěž vyhrála. Je to fyzicky ohromně náročná záležitost, na to tam budou jiní borci.

Jak vlastně vaše žena sportuje, kromě toho, že ráda jezdí na koni?

Ještě hraje golf a lítá kolem dětí.

Což na ostrově asi moc nezužitkuje.

No právě. Když jsem viděl ostatní soutěžící, policajtka, hasič, lidi, co pravidelně cvičí… Z toho pramení ta má skepse. I když jsem zaznamenal, že v Austrálii to vyhrála nějaká osmdesátiletá paní.

Zůstal jste doma se třemi dětmi, nejstaršímu Quentinovi bude brzy jedenáct, takže už chápe, na co se to máma dala. Jak to bere?

Bere to dobře, protože jsem na něj mírnější než máma.

Je na ni pyšný?

Tohle vůbec neřeší, je mu to spíš jedno, má trošku ADHD a je zavřený ve svém světě programování, matematiky a angličtiny. Nic jiného ho skoro nezajímá.

Nejmladší Lili budou na jaře tři, Sven je jen o rok starší. Ani takhle malé děti chybějící mámu neřeší? Určitě se na ni ptají, ne?

Ptají, ale jsou taky úplně v pohodě, mají, co potřebují, mají jídlo, mají zázemí, tátu kdykoliv k dispozici.

Jste na ně taky hodnější?

No jasně, jsem mírnější, Ornella je vychovatelka, já jsem na hraní. A moc mě to baví, mám celkem sedm dětí, ale ty první jsem si moc neužil, protože jsem podnikal a neměl jsem na ně čas. Teď už jsem starej, vlastně důchodce, je mi šedesát sedm, času mám spoustu.

Fyzicky to zvládáte?

Ono to zase není tak strašné. Nejhorší je ráno, kdy dětem musím nachystat jídlo, dohlédnout na hygienu, navléct na ně všechno to oblečení, narvat je do auta a odvézt deset kilometrů do školy a školky. Ale pak už mám klid a čas, abych třeba uklidil a uvařil.

A co váš byznys?

Já už žádný nemám. Starám se o tři firmy své ženy, to znamená účetnictví, marketing, obchod, běžná agenda. Zatím to všechno zvládám, tedy pokud nejsou děti nemocné, což se tedy také už stalo, protože pak jsou doma, a to je tedy větší rachot.

Na sítích vás všichni chválí, jak vám to jde, jaký jste skvělý otec.

No to se všichni asi trochu zbláznili. Opravdu si nemyslím, že je to tak náročné. Ten skoro měsíc, co o ně pečuju sám, je vlastně úplně v klidu.

Myslíte, že odloučení od rodiny a samotná soutěž vaši ženu nějak změní?

Když jsem byl na vojně, nelíbilo se mi tam, nesnášel jsem tu věčnou buzeraci, ale zpětně na tu dobu vzpomínám v dobrém, na partu, a na ty pohodové věci. Tohle bude asi obdobné. Zůstanou jí super vzpomínky, ale nemyslím, že by ji to nějak změnilo.

Váš kontakt skončil koncem ledna v Praze na letišti, od té doby o ní nemáte žádné zprávy?

Ještě se ozvala, když doletěli na místo, poslala i nějaké fotky, ale pak už jim mobily sebrali.

Viděla jsem nějaké spekulace, že už je vaše žena doma. Soutěž se předtáčí, vyloučené to úplně není.

Ty zprávy jsem taky zaznamenal. Ornella ale doma není, to bych si určitě všiml.