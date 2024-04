Roman Šebrle ukázal novou lásku, s kolegyní z práce vyrazili do Málagy

Po rozchodu s cukrářkou Lenkou, čtyřnásobnou maminkou z Brna, je Roman Šebrle opět už několik měsíců zadaný. Se svou novou láskou Hedvikou Liškovou vyrazili v zimě na romantickou dovolenou do italského Livigna. Nyní se moderátor i reportérka pochlubili na Instagramu společnou fotkou ze španělské Málagy.

Kolegy z televize Prima spojuje láska ke sportu, oba jsou také několikanásobnými rodiči. Šebrle má z manželství s Evou Kasalovou syna Štěpána a dceru Kateřinu, Lišková má z předchozího vztahu tři děti.

V prosinci 2021 Šebrle potvrdil, že se po jedenadvaceti letech rozvádí s manželkou Evou, kterou si vzal v říjnu 2000, krátce po stříbrném úspěchu na olympiádě v Sydney. „Ano, rozvádíme se. Je mi to líto. Ale prostě takovej je život a někdy se to tak vyvine,“ řekl tehdy.

V roce 2018 překvapil Šebrle svým chováním na večírku, kde ho fotografové Expres.cz zachytili, jak se ženatý moderátor líbá s jednou z kolegyň z televize. Se sekretářkou a profesionální tanečnicí Denisou nakonec odjel z akce taxíkem.

„Mrzí mě, že jsem se včera večer choval tak, že na sebe rozhodně nemohu být pyšný. Je teď jen na mně, abych tento alkoholový přešlap umocněný extrémním vedrem, za který jsem se omluvil a omlouvám se, odčinil,“ napsal poté v oficiálním prohlášení.

Roman Šebrle oslaví letos v listopadu padesátiny. Jak to vnímá a zda si prošel krizí středního věku, prozradil v aktuálním rozhovoru pro magazín TÉMA. „Už jsem na to zapomněl – a vy jste mi to zase připomněla (smích). To číslo je hrozné. Jinak je mi to celkem jedno. Spíš to vnímám ve sportu. Mám rád fotbal, jenže tam je vidět, jak se horším. Už zdaleka nejsem tak rychlý. Možná je to tím, že nehraji s vrstevníky, ale běhám po hřišti s daleko mladšími kluky,“ popsal.

„Kolem pětačtyřiceti jsem si říkal, že už nejsem tak mladý, ale zase ještě nejsem tak starý… Tím si projde asi každý. Teď už jsem v pohodě. Už vím, že s tím nic nenadělám a že budu jenom stárnout. Jsem s tím smířený. Bilancovat v listopadu nebudu. Jsem se životem celkem spokojený. Sportovní kariéra se mi povedla, v televizi mě to baví,“ dodal.