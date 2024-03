Otec umírá, chci se rozloučit, oznámila odchod ze Survivoru další celebrita

V dalším dílu Survivoru, který odvysílala v tomto týdnu platforma Voyo, se zpěvák Sebastian Navrátil svěřil tanečníkovi Martinovi Prágrovi, známému z show StarDance, s informací o vážné nemoci svého otce, se kterým nemá dlouhodobě dobrý vztah.

Na kmenové radě pak oznámil moderátor a průvodce Survivorem Ondřej Novotný soutěžícím, že dostal od produkce důležitou zprávu, která přesahuje význam a pravidla soutěže. Jde o vážnou věc, ke které se Sebastian následně vyjádřil.

Popsal svůj osobní příběh, kterým rozbrečel i ostatní hráče. Nakonec oznámil, že musí soutěž opustit, aby se stihl usmířit s otcem, který umírá na rakovinu a který se ho během posledních dvou let snažil intenzivně kontaktovat.

Vysvětlil, že s otcem neměl nikdy příliš dobré vztahy. Vychovávala ho pouze matka, kterou otec opustil už v době, kdy byla se Sebastianem v porodnici. Sebastian je na otce naštvaný, protože neposílal jeho matce ani alimenty. Naopak je vděčný své mámě, která z něho vychovala člověka, kterým je dnes. Rád by otci odpustil, ale dosavadní setkání nedopadla dobře a způsobila mu jen další problémy, a proto se dalšímu kontaktu s ním dosud vyhýbal.

Po konci v reality show se zpěvák ozval už i svým sledujícím na Instagramu. „Nebudu vám lhát, takhle jsem si konec své cesty Survivorem nepředstavoval. Všechny věci ale nejde naplánovat, na všechno se nejde připravit a někdy holt nezbývá nic jiného než se na místě rozhodnout a doufat, že jste se rozhodl správně. Můj kamarád Jirka mi před odletem řekl větu, která mi uvízla v paměti: Kámo, velký chlapi dělají velká rozhodnutí. To jsem ale ještě neměl tušení, že to největší rozhodnutí si na mě nepřipraví hra, ale sám život,“ napsal ve středu večer na sociální sítě.

„Věděl jsem, že tahle chvíle jednou přijde. Doufal jsem, že to nebude v rámci Survivoru, ale zároveň jsem věděl, že pokud se tak stane, budu se řídit srdcem. Nebylo to lehké rozhodnutí, ale vím, že bylo správný. To štěstí v očích táty, když skoro po deseti letech viděl všechny svoji děti pohromadě, si chci zapamatovat. Mockrát děkuju všem, kteří mi drželi palce a podporovali mě. Bylo mi ctí být jedním z těch, kteří poznali, jaký to je být Survivor,“ dodal.

Partnerkou zpěváka Sebastiana Navrátila je Česká miss 2016, modelka Andrea Bezděková. Ta v Survivoru soutěžila loni, na ostrově v Karibiku i o tom, komu fandila letos, promluvila v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.

Reality show Survivor je televizní fenomén, který patří mezi celosvětově nejúspěšnější formáty. Držitel ocenění Emmy zaznamenal rekordní čísla sledovanosti v desítkách zemí po celém světě.

Historicky první titul česko-slovenského Survivora a finanční odměnu vyhrál v roce 2022 IT konzultant Vladimír Čapek, nevlastní bratr moderátorky Evy Perkausové. Loni si z show odnesl 2,5 milionu korun další vítěz, skateboardista Tomáš Weimann.