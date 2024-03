Fandím svému klukovi, ale Mikýř mě hrozně baví, prozradila miss Bezděková

Jedním ze soutěžících je i váš přítel, takže ptát se, jestli Survivor sledujete je asi zbytečné. Je náhoda, že je zrovna Sebastian letos na ostrově?

Myslím si, že to něčí nápad asi byl, ale jestli se podaří uskutečnit, nemohl dopředu vědět. Mně osobně to přijde divácky dost atraktivní, je to vlastně takové partnerské klání. Ať se na ostrově bude dít cokoliv, budu Sébův největší fanoušek a na to, jak se s celou soutěží popasuje, se neuvěřitelně těším.

Když nabídku dostal, jak jste reagovala? Řekla jste mu, ať do toho jde?

Byla jsem nadšená, ze začátku možná i trošku víc než Séba. Pro mě byla účast v soutěži velmi intenzivním a obohacující zážitkem, takže z mého pohledu by bylo hrozně bláhové se o něco takového ochudit. Obzvlášť, když vím, jak je Sebastian soutěživý.

Když se rozhodl, že na ostrov odletí, jaká byla vaše klíčová rada?

Hlavně nikoho nepomlouvej!

Na co se nejvíc vyptával on? Co ho zajímalo?

Zcela upřímně, jakýkoliv rozhovor o Survivoru byl dost náročný. Budu se opakovat, ale ten zážitek je tak nepřenosný, že člověk, který na ostrově nebyl, nikdy nemůže pochopit všechny ty stavy a pocity, které během soutěže máte, s čím se potýkáte. Jakmile jsem ucítila sebemenší zpochybnění o tom, jak těžké to tam bylo, dost mě to dokázalo rozčarovat. (smích)

Jak vzpomínáte na vaše první dny? Na cestu, seznamování se…

Doma si dělám legraci z toho, ze můj Survivor začal zhruba od šestého dílu. Do té doby jsem se snažila spíš kamuflovat. Mapovala jsem si terén, moc jsem na sebe neupozorňovala, protože jakmile to na začátku někdo udělal, okamžitě mazal do duelu. Náš kmen byl navíc složen ze členů, kteří o sobě z velké části už někdy v minulosti slyšeli, nebo se potkali. Což se mohlo ze začátku jevit jako výhoda, ale řekla bych, že to člověka spíš svazuje. Nicméně dokud se vyhrávaly souboje o kmenovou imunitu, panovala přátelská až dovolenková nálada.

Co pro vás na začátku soutěže bylo nejtěžší?

Ta náročnost o které jsem mluvila, měla různé fáze. Na začátku to byl určitě hlad, ale po dvou propršených chladných nocích bez ohně člověk záhy zjistil, že kručící žaludek rozhodně nebude jeho úhlavní nepřítel. Předčil ho, minimálně na začátku, přírodní živel zvaný déšť.

A co vás na ostrově nejvíc překvapilo?

Třeba že mi bylo úplně jedno, jací živočichové se po mně v průběhu noci procházejí, vůbec jsem to nevnímala. Přitom jsem do té doby byla ten typ, co vzbudí celou Letnou při pohledu na malého v koutku se krčícího pavoučka. Totálně jsem přepnula na mód „život ostrovana“ a některé věci jsem prostě neřešila, nebo jsem přes ně snažila přenést.

Jak po roce na soutěž vzpomínáte?

Pořád se stejným nadšením jako těsně po návratu.

Jste pyšná, že jste vydržela dlouhých 68 dnů?

Jsem. Ale až teď. Loni jsem se nemohla zbavit pocitu, že jsem měla na víc. Letos už si dokážu uvědomit, že to vůbec nebylo málo a že jsem se vrátila zocelenější a houževnatější.

Máte mezi letošními soutěžícími nějakého favorita?

Kromě svého kluka? Řekla bych, že letošní ročník bude hodně specifický. To, jak si to tam Mikýř obšancoval, je skutečně obdivuhodné a v Survivoru to dle mého nemá obdoby. Strašně mě zajímá, jak dlouho mu to bude vycházet a jestli někdo, kdo na sebe tak okázale upozorňuje, dokáže minovým polem projít až do finále. Zároveň mi je jeho humor velmi blízký, takže bych se s nim chtěla smát co nejdéle!