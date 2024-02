Manžel je rád, že se v Survivoru vybouřím. O děti strach nemám, říká Koktová

„Můj muž říká, že jsem střelec a dobrodruh. Takže je rád, že se vybouřím a nebudu ho samotného mučit na nějakých extrémních cestách. Přeje mi to a chce, abych si to v rámci možností užila,“ říká Ornella Koktová v medailonku třetí řady show Survivor Česko & Slovensko.

O jejich tři potomky se doma bude starat manžel Josef Kokta. „O Pepu a děti nemám strach. Je to úžasný táta, asi až abnormální. Spíš se bojím stesku po dětech, protože jsem od nich nikdy nebyla pryč na delší dobu. Jelikož nemáme žádné fungující prarodiče, kteří by je občas pohlídali, jsou s námi naše děti opravdu nonstop,“ říká. Manžel prý její účast v reality show plně podpořil.

Koktová o sobě říká, že jde do Survivoru hlavně kvůli dobrodružství. Toho si prý v životě moc neužila proto, že měla brzy děti. „Myslím si, že moje eso v rukávu je, že si možná o mně plno lidí myslí, že jsem z cukru. Ale tak to není,“ vysvětluje.

„Jdu tam sama za sebe, nepřemýšlím nad tím, co si budou myslet ostatní soutěžící a diváci. Důležité je, když mě nakonec poznají. Lidé mi už kolikrát řekli, že na rozdíl od toho, co si o mně mysleli, než mě poznali, jsem úplně normální holka. To samé asi nastane i na ostrově,“ dodává.

Koktová (za svobodna Štiková) kdysi přebrala ženatého Josefa Koktu moderátorce Gabriele Partyšové. V roce 2013 se jí narodil syn Quentin a v roce 2015 se s podnikatelem vzali. V dubnu 2020 se páru narodil syn Sven a v dubnu 2021 dcera Lilianne.