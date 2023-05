Do Survivoru jsem šla po svém nejtěžším období. To byla výhoda, říká Bezděková

Máte hokej ráda odmalička?

Přicházela jsem mu na chuť postupně. Když u nás doma běžela televize, třeba jen jako kulisa, skoro vždycky to byl nějaký sportovní přenos. Taťka byl celý život aktivní tenista, takže nejčastěji se sledoval tenis a fotbal. A když se hrálo hokejové mistrovství světa, byl to úplný ceremoniál. Na gauč jsme před televizi usedali v dresu a šále, z auta visely vlajky v barvách trikolory a nebylo zápasu, který by nám unikl. Tátova hurónská radost z každého gólu mi v hlavě zní dodnes.

Tu vášeň jste zdědila po něm.

Byl pro mě vždycky tím největším parťákem a spoustu aktivit jsem měla ráda právě proto, že je měl rád on. Tak to bylo i s hokejem. V posledních letech jsem díky spolupráci se Škodovkou, která je hlavním sponzorem, dostala možnost se šampionátů zúčastnit. A všichni víme, že sedět přímo na stadionu je naprosto podmanivé. I ze mě se tedy stala věrná fanynka.