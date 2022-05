Reality show Survivor zná svého vítěze, který získal 2,5 milionu korun

Vítězný ostrovan Vladimír Čapek, který v Karibiku oslavil své 45. narozeniny, si ze soutěže v Dominikánské republice odnesl kromě mnoha nezapomenutelných zážitků i historicky první titul česko-slovenského Survivora a finanční odměnu 2 500 000 korun.

Svým sledujícím na Instagramu se IT konzultant svěřil, že během soutěže zhubl deset kilogramů. „Před odletem jsem záměrně nabral ze své normální dlouhodobé váhy 80 kg na 84 kg. Po příletu zpátky do Prahy jsem měl 74 kilo,“ napsal ke své fotce v nepadnoucích džínách. Vladimír Čapek je nevlastním bratrem moderátorky Evy Perkausové.

Před začátkem soutěže se „ajťák“ svěřil s tím, že na výhru má ty největší ambice. „Jsem introvert i extrovert. Dovedu naslouchat, dovedu se ale i předvádět. Jsem velkým fanouškem Survivoru. Mohlo by mi pomoci, že soutěž znám a mám ji nakoukanou. Mojí taktikou bude má univerzálnost. Ta by mi mohla pomoci v tom, abych obstál. Soutěžit v Survivoru byl můj dlouhodobý sen. Těším se, až se budu na další série dívat z pohledu hráče, který tam také byl. Největší strach mám asi z toho, že bych se mohl zranit hned na začátku,“ řekl Čapek v rozhovoru pro Nova Plus.

Foto: Finálová trojka show Survivor 2022: Vláďa, Veve a Johy:

O titul Survivora bojovalo celkem 24 účastníků, osm Čechů a čtyři Slováky z řad veřejnosti doplnilo dvanáct známých osobností. O výhru usilovali například i herečky Iva Pazderková a Barbora Jánová, MMA zápasník Gábor Boráros, moderátor Tomáš Zástěra, čtrnáctinásobná šampiónka v karate Veronika Havlik, nebo finalistka kuchařské soutěže MasterChef Česko Ta Thuy Dung alias Chili a influencerka Shopaholic Nicol, vlastním jménem Nikola Čechová.

Soutěžící v Dominikánské republice podstoupili podle televizí Nova a Markíza náročný souboj, který vyžadoval sílu, vytrvalost, odhodlání i taktické uvažování.

Účast v průběhu soutěže předčasně ukončilo několik hráčů. Všichni patřili původně do VIP týmu celebrit nazvaného Mao. Kvůli psychickým potížím odstoupil herec Vojta Drahokoupil, komplikace s kolenem v soutěži zastavily zápasníka Gábora Borárose. Po úpalu a následném otřesu mozku musel odstoupit i fotbalista Nathan Dzaba a kvůli problémům s kolenem a kotníkem odcestoval z exotiky zpátky domů i moderátor Tomáš Zástěra.

Českým průvodcem show byl sportovní komentátor, moderátor a znalec bojových sportů Ondřej Novotný, který už uváděl obdobu show s názvem Robinsonův ostrov. Slovensko zastoupil bývalý model a fitness trenér Martin Šmahel, kterého znají diváci televize Markíza jako moderátora online pořadu Farma X-tra.

Reality show Survivor je televizní fenomén, který patří mezi celosvětově nejúspěšnější formáty. Držitel ocenění Emmy zaznamenal rekordní čísla sledovanosti v desítkách zemí po celém světě. V Česku show po odkladu kvůli covidu odstartovala 18. ledna 2022.

