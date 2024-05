Moc mužů je v dnešní době zženštilých, míní Miss Adéla Štroffeková

Jste novou Miss Czech Republic 2024, jaký je to pocit?

Pocit je to úplně neskutečný. Když jsem stála na pódiu a vyhlásili mě, nemohla jsem tomu uvěřit. První reakce šok, pak jsem se rozbrečela. Spadl mi především kámen ze srdce. Bylo to neskutečné a hlavně diváci tomu dodávali úplně jinou energii.

Je to váš splněný sen? Chtěla jste zvítězit a reprezentovat Česko na Miss World?

Do Miss Czech Republic jsem šla s tím, že jsem chtěla přesně tento titul. Byl to můj sen jet na Miss World, takže pořád nechápu, že se mi za chvilku splní. Jsem hrozně ráda a vděčná Taťáně Makarenko. Doufám, že ji nezklamu.

Na světové soutěži jste už byla. Využijete této předchozí zkušenosti?

Byla jsem na dvou světových soutěžích. Na Miss Tourism v Číně a na Miss Earth. Ale Miss Earth probíhala, vzhledem k tomu, že byla covidová doba, online. Myslím, že je to velká přidaná hodnota. Minimálně například z Číny, kde to byl opravdu mazec. Oni jsou obrovští workoholici, tam se téměř nespalo. Tak si myslím, že v tomto budu docela vycvičená.

Máte přítele. Byl nadšený z vašeho vítězství?

Byl. Moc mi držel palce, měl na krajíčku při vyhlášení a musím říct, že celou cestu mě obrovsky podporoval.

Co vaše koníčky? Máte teď nějaký volný čas, tak jak ho trávíte?

Když mám volný čas, tak ho nejradši trávím cvičením. Miluji sport. Ještě před Miss jsem pracovala jako fitness trenérka. Uvidíme, jak mi to časové možnosti dovolí, ale ráda bych u toho ještě zůstala alespoň nějak okrajově. Takže rozhodně sport a potom miluji cestování. Hrozně rádi s přítelem cestujeme, takže u toho trávíme taky dost času. Celkově mě baví i fashion, make-up. To se dá hezky propojit s Instagramem. Takže i tvorba na sociální sítě mě velmi baví.

Adéla Štroffeková a její přítel David Šedivý (14. května 2024)

Máte perfektní postavu. Je opravdu vydřená nebo máte i nějaký genetický základ, který vám k tomu pomáhá?

Samozřejmě nějaké genetické predispozice člověk má, co se týče například tvaru postavy. Ale musím říct, že jakou mám postavu nyní, to je opravdu vydřené. Je to opravdu x hodin ve fitku a všude možně. I strava. Protože před pár lety to vypadalo o dost jinak.

Vy jste teď v soutěži, kde se hodnotí kvalita žen. Jaké kvality oceňujete vy u mužů?

Především by to měl být pořádný muž. S tím se setkávám občas i u svých kamarádek, že strašně moc mužů je v dnešní době opravdu zženštilých. Přijde mi, že kolikrát mají víc mužskou energii ty ženy. Takže opravdu by to měl být takový ten muž. A pak aby byl upřímný, měl správný smysl pro humor. To je velice důležité, umět rozesmát. Dále samozřejmě věrnost a nějaká taková ta jiskra, charizma. Protože bez toho by to nešlo.