Motor světové turistiky běží naplno. Číňané opět utrácejí za cestování

Podle odhadů Světové rady cestování a cestovního ruchu utratí letos čínští turisté za cesty do zahraničí 1,8 bilionu jüanů (asi 5,7 bilionu korun), což je přibližně o 10 procent víc než v roce 2019. Podobně je to i s útratami v domovské Číně, kde částka vystoupí na 6,79 bilionu jüanů (zhruba 22 bilionů korun), To jsou od vypuknutí pandemie rovněž rekordní hodnoty, píše agentura Bloomberg.

„Čínští turisté začínají opět výrazně cestovat a tento trend bude růst i nadále. Celé odvětví vykazuje jasné známky silného oživení,“ říká Julie Simpsonová, prezidentka Světové rady cestování a cestovního ruchu.

Cestovatelé z Číny za turistiku doma i v zahraničí tradičně utrácí nejvíce na světě, a to dokonce více než Američané. V roce 2019 uskutečnili celkem 170 milionů cest do zahraničí, během nichž utratili celkem 1,7 bilionu jüanů (asi 5,3 bilionu korun). V kontextu celosvětových výdajů na cestovní ruchu dosahoval tento podíl na hranici 14 procent.

Tyká se to i České republiky, která byla pro mnoho Číňanů rovněž velmi oblíbenou destinací. Ještě v roce 2019 přijelo do Česka z Číny celkem 609 tisíc turistů. Většina z nich zamířila Prahy, Českého Krumlova nebo Karlových Varů. Podle dat aktuálních dat to ale loni nebylo ani 100 tisíc.

Čínské turisty brzdí í problémy s vízy

Globální cestovní ruch se od pandemie konečně plnohodnotně zotavuje. Přesto ale časté problémy a zpoždění při vyřizování víz nebo dražší mezinárodní lety nutí čínskou klientelu cestovat jen pár set kilometrů od Číny. I proto řada z nich stále vyhledává hlavně domácí turistiku.

Zájem zahraničních turistů o Čínu ale zatím stále nepřekonal předkoronavirové hodnoty. Podle odhadů by se letos měly jejich útraty dostat na 715 miliard čínských jüanů, to je asi o čtvrtinu méně než v roce 2019. Na druhé straně se Čína v kontextu celého světa zařadila mezi státy, které otevřely své hranice světovému turismu až jako téměř poslední velká globální ekonomika. Ani světové aerolinky své lety do Číny ještě plně neobnovily.

V posledních měsících Čína uvolnila omezení pro návštěvníky z Thajska, Malajsie a Singapuru. K nim se zařadily také některé evropské ekonomiky a pasažéři konkrétních výletních lodí. Počátkem roku 2024 Peking uvedl, že od července roku 2023 zmírnil vízovou povinnost pro 11 států.

Podle údajů Národního statistického úřadu Čína v loňském roce zaznamenala 82 milionů příjezdů turistů, což je přibližně 56 procent úrovně roku 2019. Počet návštěv osob ze zemí mimo Hongkong a Macao však činil pouze 13,8 milionu.