Být babičkou? Nečekala jsem to takhle brzo, přiznává Lucie Benešová

Co je podle vás u herečky bráno jako pomyslný povolený doping?

Nevím, ale já si každé ráno dávám vodu s citronem. To dodržuju už několik let. Pak si dávám zelený čaj a samozřejmě, co nesmíme zapomenout, tak miluju kávu. To je asi nejznámější doping.

Mléko pijete klasické kravské, nebo inklinujete k nějaké alternativě?

Jak co je a jaké jsou možnosti. Takže když je možnost, tak si dávám nejradši sójové. Ale když ho třeba nikdo nemá, tak si dám kravské, anebo si nedávám vůbec mléko.

Vždy působíte pozitivním dojmem, čím dobíjíte svoje sociální baterky?

To byste se divil, někdy to není úplně ideální. (smích) Možná teď funguju dobře, protože jsem po dovolené. Byli jsme šest dní s rodinou v Barceloně, hezky jsme si to užili, tak jsem taková veselá. Někdy to není úplně fajn. Ale co mi asi nejvíc funguje, je chodit do přírody například se psy. Hodně se pohybuju. Čím jsem starší, tak příroda jsou takové moje baterky.

Víme, že máte velkou rodinu, máte doma nějaká speciální pravidla?

No. (smích) Pravidla jsou taková, že všechno uklízím já. I když tam máme napsáno, co kdo dělá, tak nakonec to udělám já, protože si říkám, než abych se desetkrát rozčílila, tak to celé udělám. Ale nestěžuju si, protože mě to baví a mám to hrozně ráda. Jsem domácí typ, jako že si tam všechno hezky opečovávám a vyzdobuju, zahrádku a tak. Je to spíš můj koníček, hobby. Takže si nestěžuju, ale pravidla asi žádná striktní nemáme.

Pomáháte dětem z dětských domovů, jste patronkou jedné organizace. Díky tomu, že máte přesah coby umělkyně, šíříte nějakou osvětu?

Jsem patronka organizace Dejme dětem šanci už strašně dlouho, asi dvanáct let. Jsem za to hrozně ráda, protože je to strašně fajn. Konkrétně pomáháme dětem, které vychází z dětských domovů, nemají nikoho, aby se chytly v životě. Osvětu šířím a snažím se dokonce i v praxi. Asi hodně lidí ví, že jsme si vzali dceru Sáru z dětského domova, když jí bylo osm let. Dneska už je dospělá, má taky holčičku a my máme vnučku Melanku, která nám dělá velkou radost. Takže se snažím nejenom o tom mluvit, ale jsem si to sama vyzkoušela, takže vím, co to obnáší.

Jak jste přijala fakt, že jste se ještě ani ne v padesáti letech stala babičkou?

No, tak je to docela brzo, nečekali jsme to. Ale je pravda, že Sára mi na to řekla: Mami, ale ty jsi měla taky Luciána v mém věku. Ve dvaadvaceti letech jsme na tom se Sárou stejně, nemůžu na to nic říct, protože to tak bylo. Ale je fajn být mladá maminka.

Dovedete si s Tomášem Matonohou sladit diáře tak, abyste si všichni užili nějakou delší chvíli klidu?

Jednou za rok určitě k moři, potom také lyže, to je rodinná záležitost, co mají všichni rádi. Když byly děti menší, tak to bylo častěji, ale teď stačí tak dvakrát do roka.

Měla jste v životě štěstí na lidi?

Jo. Obklopuju se záměrně lidmi, kteří jsou fajn a mám strašně dobré kamarádky, přátelé okolo sebe. A když mi někde není dobře, tak tam prostě nechodím, nejsem tam a snažím se s těmi lidmi se nevídat. Každý z nás si může ovlivnit, s kým je.

Co uděláte, když zapnete televizi a vidíte v ní Filipa Blažka.

Vůbec nic. To už je tak strašně dávno, že neudělám vůbec nic. Je to tatínek Luciána, zaplaťpánbůh, a jinak to všechno jde už mimo mě. To už je dávno, dávno, dávno... dávno odehraný příběh.

Co vás stále na herectví naplňuje, co je váš hnací motor, abyste pořád měla chuť do práce?

Mám práci jako koníčka. To jsem si vždycky přála. Říkám i svým dětem, že je hrozně fajn mít to, co vás baví a ještě se tím živit a vydělávat peníze. To se mi stalo, zaplaťpánbůh. Ani nemám pocit, že je to práce, zrovna když se takhle ptáte, takže pořád to mám tak jako s radostí. Dobíjím to ještě jinými věcmi. Samozřejmě asi bych nechtěla denně pracovat dvanáct hodin v tomto oboru, to se nedá. Takže je dobré vyzobnout si z toho, už si to můžu dovolit, věci, které mě zajímají, které mě baví a které dělat chci.

1. února 2021

Ono se to může zdát někomu třeba jako zákeřná otázka, ale jak si udržujete svůj půvab?

Jo? Děkuju, to je krásné slyšet. (smích) Na tohle nejsem úplně specialistka, abych poradila, se přiznám. Asi jenom dobrou náladou a abych nehnila doma, neseděla. Mám furt nějaké plány, něco vymýšlím, organizuju, někam jezdím. Je to asi tím vnitřním motorem, než abych trávila čas ve fitku nebo v kosmetických salonech. To opravdu nedělám. Takže asi dobrou náladou a energií.

Kolik času věnujete módě a make-upu, než vyjdete z domu?

Moc ne, nejsem úplně módní guru, že bych o tom přemýšlela. A make-up? Když člověk jde někam mezi lidi, tak půl hodiny určitě, s vlasy tři čtvrtě hodiny. A když normálně běžně přes den třeba na nákupy a se psem, tak deset minut max.

Obdivujete nějakou herečku za to, jak vypadá?

To mi dáváte teda otázky na tělo. Ono jich je strašně moc. Ale ono je to hrozně sporné. Když je vidíte na sociálních sítích nebo ve filmech, tak nevím, jak vypadají ve skutečnosti. Vždycky si pomyslím: Ježíšmarja, mám z toho depresi, té je stejně jako mně a vypadá o dvacet let mladší! Ale pak si říkám: Vždyť jsi ji vlastně neviděla, když vychází z koupelny nebo když se ráno probudí. Takže nejde říct, kterou herečku kvůli vzhledu obdivuju. Ale určitě je jich moc, hlavně v zahraničí, které vypadají dobře, ale nesmí se to přehnat. Myslím, že je dobré umět stárnout. To je hodně důležité.