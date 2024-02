Šlo o rozhovor, hájí Gondíková s Benešovou focení do pánských časopisů

„To vypadá, že jsme lehký ženy odjakživa. Ale to tak nebylo. Lucka byla první v Playboyi. Ona byla známá, mě nikdo nechtěl. Já jsem byla známá až potom,“ vysvětlila Gondíková, když moderátor vytáhl časopisy Playboy z roku 1993 a Penthouse z roku 2000. „Já jsem jí to trošku záviděla. Tak jsem šla do něčeho tvrdšího,“ okomentovala svou fotku na obálce erotického časopisu.

„Ty nemáš na sobě nic, já mám alespoň nějaký tričko,“ dobírala si Gondíkovou Lucie Benešová. „To bylo celé kvůli rozhovoru, samozřejmě. Ten časopis má úroveň,“ ujišťovala všechny Gondíková a Benešová přikyvovala, že u ní šlo také o rozhovor, ačkoli se ukázalo, že její odhalené snímky žádný text neprovází.

„Byla jsem do toho přemlouvaná fotografem Jaroslavem Šimandlem. Říkala jsem, že to je hanbatý, že s tím nemůžu mít nic společnýho. A on mi řekl, že přijde den, kdy se tím ještě budu vytahovat. To mi tenkrát přišlo naprosto absurdní. Ale ten den nadešel nedávno. Našla jsem ten Playboy na půdě, kde jsem uklízela. Přinesla jsem to dolů do sednice, hodila jsem to před sedmnáctiletého syna na stůl a koukej. Říkal: Ty vole, mami!“ popsala Lucie Benešová.

S Gondíkovou se seznámila už na škole. „Aduš se na konzervatoř dostala napoprvé, protože byla lepší. Já až napodruhé. Poprvé jsem se dostala do druhého kola, a pak mě vyhodili. Já jsem zahořkla a šla jsem dělat zeměměřickou školu, kterou dělala moje maminka. To byl nejblbější nápad,“ vzpomíná Lucie Benešová.

lucibenesova_official Divoženky po třiceti letechJojo,zažily jsme toho hodně a ještě zažijeme!!!Za třicet let vložíme další fotku,to budete koukat! ❤️@adela_gondikova #spolužačky #pařmenky #divoženky ❤️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Já byla úplný introvert, tichá myš. A přesto mě vzali na konzervatoř. To je nespravedlivý. Vzali šedivou myš, která byla k ničemu, a takovou krasavici ne,“ uvažovala Adéla Gondíková.

Krásou Lucie Benešové byl tehdy okouzlen i herec a moderátor Aleš Háma. „Nosil mi pomeranče a maloval na ně každý den nápisy. Neměla jsem ráda pomeranče, ale on myslel, že mě získá. Napsal mi i písničku. Bydlela jsem v Ovenecké ulici, tak napsal Blues Ovenecké ulice. On nebyl můj typ v té době. Dneska bych na to taky nahlížela jinak,“ překvapila Benešová, která je už dvacet let provdána za herce Tomáše Matonohu a má s ním tři děti. Nejstaršího syna má s hercem Filipem Blažkem.

Adéla Gondíková byla osm let provdaná za herce a muzikanta Ondřeje Brouska a má s ním dceru Nelu. V roce 2019 se vdala za herce Jiřího Langmajera.