Barbora Strýcová má druhé dítě. Fotku dcery ukázala na Instagramu

Barbora Strýcová má se svým snoubencem Petrem Matějčkem dvouletého syna Vincenta. Nyní se pochlubili fotkou dcery Josefíny.

Tenisovou kariéru ukončila Strýcová v září loňského roku. V listopadu pak na Instagramu zveřejnila snímek s rostoucím bříškem a napsala k němu, že „Víňa bude velký brácha.“

Že bude mít Vincent sourozence naznačovala ostatně tenistka už v září. „Víňa by neměl být jedináček. My mu sneseme modré z nebe. Vím, že je to špatně. Ale co mám dělat, když na mě dělá ty svoje oči?“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.

Své děti hodlá tenistka vést ke sportu. „Děti by se měly do sportu trošku nutit,“ myslí si Strýcová. Syna dá na atletiku, do Sokola a na plavání. Baví ho prý taky fotbal. „Nemusí hrát tenis, ale chci, aby se hýbal. Zatím kope do míče, má rakety i hokejovou hůl,“ popsala.

Bývalá světová jednička ve čtyřhře a majitelka deblového titulu z Wimbledonu byla kdysi devět let vdaná, v roce 2006 si vzala kolegu, tenistu Jakuba Záhlavu. Rozvedli se v roce 2015. V současnosti je jejím partnerem Petr Matějček, šéfredaktor magazínu Esquire, se kterým se zasnoubila v roce 2021.