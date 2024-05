Pidcock opět vládl. Jak na něj v Paříži? Ať hlavně jede Tour, směje se Schurter

„Myslím, že můžu být celkem spokojený,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý cyklistický univerzál. „Je samozřejmě jiné, když jezdíte několikahodinové závody na silnici, a teď jsem musel jet hodinu a půl na doraz na biku. I proto jsem rád, že se mi to podařilo.“

Jediné zaváhání předvedl snad jen na samém začátku, kdy mu poodjeli Švýcar Nino Schurter a Francouz Victor Koretzky a ve druhém kole za nimi šlapal s několikasekundovou ztrátou. Jenže pak?

Ve třetím okruhu si je dojel. Ve čtvrtém se od nich v kopci odtrhl. A dál už uháněl až do cíle osamoceně.

„Do příště asi budu muset trochu potrénovat starty,“ říkal Pidcock. „Když jsem se posunul do čela skupinky, říkal jsem si, že pojedu svoje tempo. Na této trati to je důležité, je tu tolik různých cest a možných průjezdů, tak je dobré, když si můžete určovat, kudy pojedete. A vyšlo to.“

Nejlepší bikeři ze závodu SP v Novém Městě. Zleva Nino Schurter ze Švýcarska, Thomas Pidcock z Velké Británie a Marcel Guerrini ze Švýcarska.

Pásku proťal s náskokem 32 sekund na Schurtera a na rukou ukázal pět zdvižených prstů.

Jako pět vítězství?

Kdepak, má jich tu mnohem víc. Jen mezi elitou slavil v cross country počtvrté v řadě. Do toho zde předtím ještě dvakrát zvítězil v kategorii do třiadvaceti let.

Není se ale co divit, kdyby se se zmýlil. Triumfů má už tolik, že je těžké je spočítat. Navíc když k nim ještě přičte úspěchy na silničním a cyklokrosovém kole.

V cross country i v cyklokrosu se už stal mistrem světa, na biku má k tomu i evropský titul a samozřejmě olympijské zlato z Tokia 2021. I ze silnice má duhový trikot, vyhrál časovku v juniorech. Mezi dospělými pak zase udivil triumfy na Strade Bianche či po úchvatném výkonu ve sjezdu a následném dojezdu na ikonické Alpe d´Huez na Tour de France.

„Je zkrátka někde jinde,“ říkal o něm v Novém Městě Ondřej Cink. „Je vidět, že má zkušenosti ze silnice. Umí se neskutečně pohybovat v balíku, což ukázal v short tracku.“

„Proč vítězí? Jednoduché, na kole to zatraceně umí,“ usmál se Rune Kristensen, jeho mechanik z Ineosu.

Umí to pochopitelně i na všech dalších, na které usedá, ovšem právě horské kolo je pro něj srdeční záležitostí.

„Co dokáže na silnici je neuvěřitelné. Tour de France, naposledy Amstel… Ale podle mě je duší hlavně biker,“ míní Kristensen.

Thomas Pidcock z Velké Británie ovládl závod bikerů v Novém Městě.

Proto se Pidcock vždycky těší, až místo beranů do rukou vezme rovná řídítka. V Novém Městě na Moravě obzvlášť, Česko je totiž jeho oblíbenou destinací. Vzhledem k nabitému programu musí starty v terénu osekat, sem ale míří pravidelně.

Říká se, že má na Vysočině už vyhlédnuté oblíbené ubytování. Daleko od lidí, tam kde má klid a může trénovat.

Také má rád místní silnice. Letos mu to sice nevyšlo, protože se sem přesouval letecky z tréninků v Andoře, ale v minulých letech část cesty jezdíval na kole. Před třemi roky jel na „silničce“ přímo z Prahy, v minulých dvou letech si zase přesun z jiných závodů Světového poháru na horských kolech zpestřil tím, že na kolo nasedl v německém Řeznu a z něj sesedl v obci Cerhovice ve Středočeském kraji.

„A třeba je to ocenění i naší práce, že k nám vždycky dorazí,“ usmál se Petr Vaněk, předseda organizačního výboru. „Závod mu určitě zapadá to přípravy směrem k olympijským hrám. Asi se mu líbí i atmosféra, která tu je, a zároveň ví, že mu tady sedí trať. A nám se to moc líbí také. Každý podobný závodník je pro nás odměnou.“

Nové Město mu skutečně zapadlo do programu. Na silnici naposledy závodil na konci dubna, kdy byl desátý na monumentu Lutych-Bastogne-Lutych. Další závod by ho měl čekat zkraje června, kdy má v programu Kolem Švýcarska.

Do startu olympijských her tedy moc jiných příležitostí mít nebude. A že si procvičit jízdu v terénu potřebuje.

V ČESKU. Brit Thomas Pidcock během short tracku v Novém Městě na Moravě.

Už dávno vyhlásil, že se pod pěti kruhy chystá obhájit zlato v cross country z Tokia. Aby toho nebylo málo, před sezonou v podcastu Red Bull Just Ride uvedl, že v Paříži chce jet také hromadný silniční závod a předtím s ním Ineos počítá i na Tour de France.

„Bude to na limitu,“ uvědomoval si Brit. „Moje plány nejsou jednoduché, ale věřím si. Hlavní cíl bude cross country, ale musím ambice srovnat i s těmi týmovými. Ineos mě na Tour chce a já jsem týmový hráč a odvedu tam maximum.“

V což věří i jeho soupeři. „Doufám, že se mu bude na Tour dařit. Pojede až do konce a třeba bude usilovat i o celkovou klasifikaci. To by bylo nejlepší,“ rozesmál se Schurter. „Nám bikerům by to pak v Paříži zvýšilo šance.“

Ty by totiž – soudě aspoň podle formy z Nového Města – nebyly velké.