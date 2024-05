Jak se chystá kolo pro Pidcocka. Vždy přesně ví, co chce, chválí si mechanik

Právě on se stará o to, aby měl při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě hvězdný cyklistický všeuměl Thomas Pidcock po technické stránce všechno v pořádku. Na pozici mechanika je v Ineosu pátým rokem. Nestará se jen o horská kola, ale zároveň také o silniční.

„Naposledy jsem jel Lutych-Bastogne-Lutych. Teď mám program zaměřený jen horská kola a tady jsem vyloženě jen pro Toma,“ říká dánský sympaťák žijící v Lucembursku. „Což je docela příjemná práce. Třeba včera jsem vstával v sedm hodin ráno a v šest už byl na ubytování. Takže jako normální práce. Když jsem u silničního týmu, tak v sedm už mnohdy pracuju a končím třeba v jedenáct večer.“

Že by se ale v Novém Městě nudil?

Ani omylem.

Už před sobotním startem short tracku má napilno. Myje kolo a dělá poslední servisní úpravy po rozjetí.

Mechanik Ineosu Rune Christensen s kolem Toma Pidcocka v Novém Městě na Moravě

„Bohužel počasí nám moc nepřeje,“ zakroutí hlavou nad dešťovými mraky, které v posledních dnech Vysočinu pravidelně skrápí a na mnoha místech trati vytvořily bahno.

Chvíli vydechne při závodě. Pidcock short track zvládl. Nejenom, že neměl žádný technický problém, ale počínal si zkušeně. První dvě kola jezdil až za hlavní skupinou a nikam se zbytečně nehnal. Pak se ze 40. místa posouval dopředu a do posledního okruhu z osmi už vjížděl na samém čele.

A že to nakonec k triumfu nedotáhl a byl sedmý? Nesmutnil. Až v neděli vyrazí na trať cross country, bude mít výhodu startovní pozice z čela a může útočit už na čtvrtý triumf ve Vysočina Areně v řadě. Právě o ten mu tu jde především. Chce se naladit před olympijskými hrami v Paříži, kde obhajuje zlato z Tokia.

Zatímco britský cyklista se po dojezdu short tracku vydává do týmového autobusu a chvíli odpočívá, mechanikovi Christensenovi naopak začíná asi nejnáročnější část dne.

V ČESKU. Brit Thomas Pidcock během short tracku v Novém Městě na Moravě.

Za půl hodiny se totiž Pidcock chystá ještě na trénink na nedělní trati. Navíc za ním po závodě přišel s tím, že chod pravé brzdové páčky není zcela ideální.

„Na všechno jsem měl asi tak dvacet minut,“ říká dánský mechanik. „Dřív býval short track v pátek a cross country v neděli, takže jste měli na všechno spoustu času. Teď se short trackem v sobotu je všechno jinak. Ale zvládat se to dá, jsem zvyklý. A opět: na silnici máte času ještě mnohem méně.“

Horská kola má Pidcock sice v Novém Městě tři (a k tomu jedno silniční na trénink), v ideálním případě by ale měl všechno objet jen na jednom a další mu slouží jako záložní. Což pro Christensena znamená, že musí pracovat pod tlakem a nemůže Britovi na trénink dát předem připravené. Ale nestěžuje si.

Při práci neudělá snad ani zbytečný pohyb navíc. Rychle umyje kolo, pak ho hadrem či vzduchovým kompresorem vysuší. Upne ho do stojanu, sundá kliky, vymění převodník za větší, který bude podle Pidcocka na cross country výhodnější, do toho stihne ještě přehodit jiná kola s měkčími plášti, dát nový řetěz a pak se pustí i do brzy.

Když se zdá, že je hotový, týmový manažer ho ještě poprosí, jestli by Pidcockovi nemohl opláchnout tretry a helmu od špíny z nedávného závodu.

Britský cyklista posléze vystoupí z vozu, rozdá pár autogramů a jde si zkontrolovat kolo. Několikrát promačká brzy. Něco se mu stále nezdá, tak si vezme do ruky svinovací metr a zkoumá, jak moc se páčka přibližuje k řídítkům. Až pak pokývne hlavou a může vyrazit na obhlídku trati.

Mechanik Ineosu Rune Christensen s kolem Toma Pidcocka v Novém Městě na Moravě

Za ním se kromě dánského mechanika vydávají i další členové Ineosu. Britská stáj dorazila do Česka kromě dvou závodníků – Pidcocka a Franouzky Pauline Ferrand Prévotové – s celkem dvěma mechaniky, dvěma trenéry, dvěma soigneury – tedy takovými pomocníky pro všechno – a sportovním ředitelem.

První část sestavy včetně mechanika Christensena dorazila s auty a vybavením do Česka ve středu, aby měla čas všechno připravit, druhá se závodníky ve čtvrtek.

„S Tomem je skvělé pracovat,“ pochvaluje si Christensen. „Přesně ví, co chce. Řekne potřebuju tohle a tohle a na nás už pak je, abychom to zařídili. Je perfekcionista, do techniky je zažraný. Ostatně s Pinarellem spolupracoval na vývoji jeho horského kola. To samé pokud jde o pláště a další komponenty.“

I proto je mladý Brit tak úspěšný. Nejen v terénu.