Bikeři okupují Vysočinu. Diváci se mohou těšit i na Sagana

„Znáte to: neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený fanoušek,“ vtipkuje předseda organizačního výboru Petr Vaněk. A poté pokračuje už s vážnějším výrazem: „Pro diváky, aby se více bavili, lépe fungovaly věci, které se taky pro ně staví, doprovodné programy, expo a týmová zóna, je určitě lepší, když neprší,“ připouští.

Informace od meteorologů však tento týden rozhodně nijak bedlivěji nesleduje. „Nemá smysl se tím zabývat. V pondělí byla předpověď na úterý jiná než v úterý ráno. Takže koukat na to, co bude v sobotu nebo v neděli, to je fakt zbytečné,“ mávne rukou.

Peter Sagan na trati závodu horských kol na MS v Glasgow

Dobrou zprávou je, že by při nejsledovanějším podniku Světového poháru horských kol v tomto kalendářním roce rozhodně nemělo prášit. „Bude, jak bude,“ uzavírá debatu na téma počasí Vaněk, pro kterého je důležité, že by okolí tratě pro olympijskou disciplínu cross country nemělo být rozbahněné.

„To hrozí spíš v maratonu. Více vody totiž spadlo jinde než v přímém okolí Vysočina Areny,“ všiml si Vaněk. „Nehledě na to, že les, ve kterém jsou tratě, je zajímavý v tom, že vodu nedrží. Vsákne se do nižších vrstev,“ je přesvědčen.

Chybět budou van der Poel i Richardsová

V Novém Městě na Moravě bude k vidění téměř to nejlepší, co cross country a maraton na horských kolech na světě nabízí. A to zejména proto, že třetí podnik letošního Světového poháru uzavře kvalifikační období pro olympijské hry v Paříži.

Půjde o poslední možnost navýšit národní bodové konto a také ukázat se reprezentačním trenérům a zabojovat o startovní místo v rámci své země. „Závod si tak – dost pravděpodobně – nenechá ujít téměř žádná z velkých hvězd,“ těší se pořadatelé.

Samozřejmě, fanoušci mohou litovat nepřítomnosti „létajícího Holanďana“ Mathieua van der Poela, který se rozhodl v Paříži startovat pouze v silničním závodu a soustředí se na svůj start na Tour de France. Jenže ani tak čeští fanoušci rozhodně nepřijdou zkrátka. Těšit se mohou na nestora horských kol Švýcara Nino Schurtera či úřadujícího olympijského vítěze a mistra světa Brita Toma Pidcocka.

„Kromě van der Poela zatím nemáme hlášenou žádnou absenci. Naopak víme, že tady bude Peter Sagan,“ pochvaluje si příjezd trojnásobného mistra světa na silnici. „Věříme, že pro diváky bude zajímavý jeho start, chystáme s ním také talkshow,“ upozorňuje Vaněk.

„Mezi ženami určitě nebude startovat Evie Richardsová, která má otřes mozku,“ mrzí Vaňka. Naopak se diváci mohou poprvé v sezoně těšit na přímý souboj mistryně světa Francouzky Pauline Ferrand-Prevotové, mistryně Evropy Nizozemky Puck Pieterseové a olympijské vítězky Švýcarky Jolandy Neffové.

„Zapomínat rozhodně nemůžeme ani na zámořské bikerky, protože ty v Brazílii ukázaly ohromný vzestup. Haley Battenová navíc po svém premiérovém vítězství ve Světovém poháru dokázala vyhrát i kontinentální šampionát Ameriky,“ zmiňují pořadatelé. Fantastickou formu v Brazílii ukázaly také Sevilia Blunková nebo Kate Courtneyová.

Nizozemka Nizozemka Puck Pieterseová slaví vítězství v závodu v cross country horských kol při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.

Domácí příznivci v kategorii Elite mužů doufají ve start Ondřeje Cinka. „Měl by tu být, před týdnem závodil,“ vzkazuje Vaněk. „Měl sice nějaké zdravotní problémy s alergiemi, ale předpokládám, že všechny pyly už opršely. “ Mezi ženami má naději na slušně bodované umístění zejména Jitka Čábelická.

Ve čtvrtek účastníky Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě čekají oficiální tréninky, soutěžní program začíná v pátek.