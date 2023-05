Světový pohár je zpět. Pidcock, Schurter a Cink se proženou Vysočina Arenou

Už ne tři, ale nově hned čtyři dny bude mít soutěžní program Světového poháru horských kol, který v Novém Městě na Moravě startuje dnes.

Na trať závodu v short tracku se dnes postaví kategorie žen (17.30) a mužů (18.15) do 23 let. Kategorie Elite žen (18.00) a mužů (18.45) pak stejná soutěž čeká zítra.

Největší novinkou bude sobotní závod mužů a žen v maratonu na 120 kilometrů. „Maraton pro světovou špičku k nám přivede zase jinou skupinu závodníků,“ pochvaluje si sportovně-technický ředitel závodu Lukáš Vlach.

Program Světový pohár horských kol ve Vysočina Areně čtvrtek

short track

ženy U23 17.30

muži U23 18.15 pátek

short track

ženy Elite 18.00

muži Elite 18.45 sobota

maraton (120 km)

muži 8.00

ženy 8.05

cross country

junioři 8.45

juniorky 10.30

muži U23 15.00

ženy U23 17.00 neděle

cross country

ženy Elite 11.30

muži Elite 15.00

Své kvality na vytrvalostních tratích si však budou moct vyzkoušet také zájemci z řad veřejnosti. Na 120kilometrovou trať se vydají ráno, v poledne pak odstartuje závod na poloviční distanci.

„Závod na 120 kilometrů je z našeho pohledu dost těžký, je určen hlavně pro elitní závodníky, kteří sem přijedou skutečně z celého světa,“ říká Vlach. „Z té výkonnostní skupiny neočekáváme nějak obrovskou účast, myslím si ale, že spousta lidí si přijede vyzkoušet šedesátku. Je to stejný okruh, který eliťáci pojedou dvakrát.“

V olympijské kategorii cross country se bude závodit v sobotu (U23) a v neděli (Elite). Pomyslnou třešničkou na dortu bude nedělní odpolední závod mužů Elite, ve kterém dojde na další generační souboj dvou olympijských vítězů: Švýcara Nino Schurtera (36 let) a Brita Toma Pidcocka (23 let).

„Jak Thomas, tak Nino tu několikrát zvítězili,“ připomíná Vlach. „Jsou to největší taháky, na které se upíná největší pozornost.“

Tradičně skvělí čeští fanoušci budou dopředu hnát také Ondřeje Cinka, který v Novém Městě na Moravě při mistrovství světa v roce 2016 obsadil čtvrtou příčku za velikány tohoto sportu: Schurterem, Kulhavým a Absalonem.

„Ale samozřejmě nevzpomínám jen na tento závod. Nové Město bylo pokaždé skvělé. Těším se na vyhlášené fanoušky, tolik jich nikde jinde nechodí,“ těší se Cink.

Tomu pořadatelé vrátili i oblíbenou pasáž na trati, kde pump track nahradilo stoupání Expert Climb 2.

„Jsem za to rád,“ usmívá se Cink. „Vlastně to bylo i kvůli mně. Přišlo mi, že závody jsou už moc rychlé, tak jsem vznesl dotaz, jestli by v Novém Městě nešlo přidat stoupání. A pořadatelé mi vyšli vstříc.“

Podle organizátorů by tato změna Cinkovi měla vyhovovat. „Je to jeden z nejlepších vrchařů v okruhu, který na těžkém výjezdu dominuje. Trať by mu měla svědčit,“ doufá Vlach.